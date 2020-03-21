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Развитие этноконфессиональной сферы района и взаимодействие по актуальным вопросам общества. Сегодня в райисполкоме прошла встреча со священнослужителями

21.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Сегодня в Ивьевском райисполкоме прошла встреча со священнослужителями по вопросам развития этноконфессиональной сферы района и взаимодействию по актуальным вопросам общества.

Развитие этноконфессиональной сферы района и взаимодействие по актуальным вопросам общества. Сегодня в райисполкоме прошла встреча со священнослужителями

Развитие этноконфессиональной сферы района и взаимодействие по актуальным вопросам общества. Сегодня в райисполкоме прошла встреча со священнослужителями

Одной из самых ярких черт Ивьевщины является ее многоконфессиональность, и нам, ивьевчанам, очень приятно констатировать тот факт, что нам удается жить в мире и согласии на протяжении всей нашей общей истории. О том, что на территории района обстановка в этом плане стабильная, говорят и периодически проводимые социологические исследования.
Такое дружественное и гармоничное сосуществование, в первую очередь, на доброй воли живущих здесь людей, как обычных, так и наделенных властью - государственной и духовной. Так важно понимать главное: в любом спорном вопросе можно найти компромисс, было бы желание...

Во встрече со священнослужителями принимали участие представители районного руководства в лице председателя районного Совета депутатов Александра Александровича Хвасько, заместителя председателя райисполкома Лидии Войтеховны Носуль, управляющей делами райисполкома Галины Станиславовны Холяво, заведующей сектором идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Ольги Чеславовны Борко; председатели сельских исполнительных комитетов, руководители и специалисты служб района. В обсуждении важным тем взаимодействия местной власти и духовенства принял участие заместитель начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Гродненского облисполкома Сергей Степанович Шумейко.

Развитие этноконфессиональной сферы района и взаимодействие по актуальным вопросам общества. Сегодня в райисполкоме прошла встреча со священнослужителями

В ходе конструктивного диалога обсуждены пути дальнейшего взаимодействия по социально значимым направлениям, среди которых: вопросы семейного благополучия, духовно-нравственного воспитания молодого поколения, противостояние пьянству и наркомании.

Во время встречи состоялся конструктивный диалог по вопросам, касающимся соблюдения действующих правил пожарной безопасности. Вынесенные РОЧС предписания должны выполняться, ведь за ними - безопасность прихожан, сохранность храмов. В связи со сложившейся в мире обстановкой по распространению опасного инфекционного заболевания - коронавируса - актуально прозвучала на встрече просьба о выполнении рекомендаций санитарно- эпидемиологической службы района.

Развитие этноконфессиональной сферы района и взаимодействие по актуальным вопросам общества. Сегодня в райисполкоме прошла встреча со священнослужителями

В ходе встречи обсуждены и иные важные темы. Как подчеркнула заместитель председателя райисполкома Лидия Войтеховна Носуль, главной целью подобных встреч и является конструктивный диалог, в ходе которого каждый должен получить ответ на волнующий его вопрос.

Именно это и является основой для дальнейшего взаимодействия, а оно в свою очередь немаловажно для обеспечения благополучной обстановки в жизни региона, межконфессиональных отношениях и решении общих социально значимых проблем.

Т. Болотова. Фото С. Зенкевича.

 
 
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Сегодня в Ивьевском райисполкоме прошла встреча со священнослужителями по вопросам развития этноконфессиональной сферы района и...
 
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