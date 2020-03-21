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«Гречки нет, но вы держитесь». Смотрите, что придумали рестораны, чтобы привлечь внимание гостей

21.03.2020 07:30 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Последствия коронавируса ощутили на себе не только турфирмы, авиакомпании и организаторы массовых мероприятий. Кафе и ресторанам, кажется, тоже приходится несладко. Некоторые из столичных мест присоединились к начатому в России флешмобу #ресторанамбыть, под которым призывают гостей не скупать гречку в магазинах, а заглядывать на завтраки, обеды и ужины в места, которые для этого и созданы. AFISHA.TUT.BY собрала 20 таких фотографий. Все-таки нечасто заведения в Минске объединяются, пусть и по не самым приятным поводам.

Кафе «Мука»


Фото: instagram.com/myka.cafe

Royal Oak Pub


Фото: instagram.com/royaloakminsk

Кафе «У Франциска»


Фото: instagram.com/cafe_y_francisca

Ресторан Evo


Фото: instagram.com/restaurant_evo

Rose Gose


Фото: instagram.com/rose_gose_minsk

Лаундж-бар «Чайный пьяница»


Фото: instagram.com/chayniy_pianitsa

«Золотой гребешок»


Фото: instagram.com/zolotoigrebeshok

«Винный шкаф»


Фото: instagram.com/vinshkaf_minsk

«Юджын Крабс»


Фото: instagram.com/crabs.by

«Раковский бровар»


Фото: instagram.com/rakovskij_brovar

Clever Irish Pub


Фото: instagram.com/cleverminsk

Cocktail Bar Duck


Фото: instagram.com/cocktail_bar_duck

Кафе «Кино Вино»


Фото: instagram.com/kinovino.by

Кафе «Тепло»


Фото: instagram.com/teplo_cafe

«Библиотека Вина»


Фото: instagram.com/biblioteka_vina

Pho Bo


Фото: instagram.com/phobocafe_minsk

Кондитерская-пекарня Brioche


Фото: instagram.com/brioche.dana

Gan Bei


Фото: instagram.com/ganbei_by

KillFish Discount Bar


Фото: instagram.com/killfish_minsk2

Караоке-бар Plan B


Фото: instagram.com/planb_karaoke

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Теги: Минск
 
 
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Последствия коронавируса ощутили на себе не только турфирмы, авиакомпании и организаторы массовых мероприятий. Кафе и ресторанам, кажется, тоже приходится...
 
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