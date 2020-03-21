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«Гречки нет, но вы держитесь». Смотрите, что придумали рестораны, чтобы привлечь внимание гостей
21.03.2020 07:30 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Последствия коронавируса ощутили на себе не только турфирмы, авиакомпании и организаторы массовых мероприятий. Кафе и ресторанам, кажется, тоже приходится несладко. Некоторые из столичных мест присоединились к начатому в России флешмобу #ресторанамбыть, под которым призывают гостей не скупать гречку в магазинах, а заглядывать на завтраки, обеды и ужины в места, которые для этого и созданы. AFISHA.TUT.BY собрала 20 таких фотографий. Все-таки нечасто заведения в Минске объединяются, пусть и по не самым приятным поводам.
Кафе «Мука»
Royal Oak Pub
Кафе «У Франциска»
Ресторан Evo
Rose Gose
Лаундж-бар «Чайный пьяница»
«Золотой гребешок»
«Винный шкаф»
«Юджын Крабс»
«Раковский бровар»
Clever Irish Pub
Cocktail Bar Duck
Кафе «Кино Вино»
Кафе «Тепло»
«Библиотека Вина»
Pho Bo
Кондитерская-пекарня Brioche
Gan Bei
KillFish Discount Bar
Караоке-бар Plan B
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Последствия коронавируса ощутили на себе не только турфирмы, авиакомпании и организаторы массовых мероприятий. Кафе и ресторанам, кажется, тоже приходится...
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