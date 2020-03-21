«Гречки нет, но вы держитесь». Смотрите, что придумали рестораны, чтобы привлечь внимание гостей

Источник материала: Tut.by

Последствия коронавируса ощутили на себе не только турфирмы, авиакомпании и организаторы массовых мероприятий. Кафе и ресторанам, кажется, тоже приходится несладко. Некоторые из столичных мест присоединились к начатому в России флешмобу #ресторанамбыть, под которым призывают гостей не скупать гречку в магазинах, а заглядывать на завтраки, обеды и ужины в места, которые для этого и созданы. AFISHA.TUT.BY собрала 20 таких фотографий. Все-таки нечасто заведения в Минске объединяются, пусть и по не самым приятным поводам.

Кафе «Мука»

Royal Oak Pub

Кафе «У Франциска»

Ресторан Evo

Rose Gose

Лаундж-бар «Чайный пьяница»

«Золотой гребешок»

«Винный шкаф»

«Юджын Крабс»

«Раковский бровар»

Clever Irish Pub

Cocktail Bar Duck

Кафе «Кино Вино»

Кафе «Тепло»



Фото: instagram.com/teplo_cafe

«Библиотека Вина»

Pho Bo

Кондитерская-пекарня Brioche

Gan Bei

KillFish Discount Bar

Караоке-бар Plan B



Фото: instagram.com/planb_karaoke

Читайте также

«Формат изжил себя». Эти девять заведений закрылись в Минске навсегда

В столице заработал новый сервис доставки еды