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«На сцене больше людей, чем в зале». Брестский театр кукол отменил спектакли до конца марта
21.03.2020 08:37 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Спектаклей в Брестском театре кукол не будет до 27 марта, пишет
Причина тому — низкая заполняемость зала из-за сложившейся эпидемиологической ситуации.
— На сцене, наверное, было больше людей, чем в зале. Понятно: родители беспокоятся за своих детей. Очень жаль, но спектакли пришлось перенести, рассказала директор Брестского театра кукол Тамара Павлюкович.
Все несостоявшиеся показы перенесены на май — приобретенные билеты действительны. Точные даты перенесенных спектаклей будут сообщены дополнительно.
Напомним, в Бресте также
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Все несостоявшиеся показы перенесены на май.
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