«На сцене больше людей, чем в зале». Брестский театр кукол отменил спектакли до конца марта

Источник материала: Tut.by

Спектаклей в Брестском театре кукол не будет до 27 марта, пишет «Вечерний Брест» .



Фото: Анна Шарко

Причина тому — низкая заполняемость зала из-за сложившейся эпидемиологической ситуации.

— На сцене, наверное, было больше людей, чем в зале. Понятно: родители беспокоятся за своих детей. Очень жаль, но спектакли пришлось перенести, рассказала директор Брестского театра кукол Тамара Павлюкович.

Все несостоявшиеся показы перенесены на май — приобретенные билеты действительны. Точные даты перенесенных спектаклей будут сообщены дополнительно.

Напомним, в Бресте также перенесли спектакли и концерты с участием иностранных артистов.