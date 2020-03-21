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«На сцене больше людей, чем в зале». Брестский театр кукол отменил спектакли до конца марта

21.03.2020 08:37 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Спектаклей в Брестском театре кукол не будет до 27 марта, пишет «Вечерний Брест».


Фото: Анна Шарко

Причина тому — низкая заполняемость зала из-за сложившейся эпидемиологической ситуации.

— На сцене, наверное, было больше людей, чем в зале. Понятно: родители беспокоятся за своих детей. Очень жаль, но спектакли пришлось перенести, рассказала директор Брестского театра кукол Тамара Павлюкович.

Все несостоявшиеся показы перенесены на май — приобретенные билеты действительны. Точные даты перенесенных спектаклей будут сообщены дополнительно.

Напомним, в Бресте также перенесли спектакли и концерты с участием иностранных артистов.

 
Теги: Брест
 
 
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