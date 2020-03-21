Мнение: «Мыло и антисептики всего за несколько недель смыли легкий налет социальности, гуманизма и разума»

Источник материала: Tut.by

Оставаться беззаботным и счастливым в эти дни по-настоящему сложно, потому что народ вокруг предельно серьезен и собран. Вот и Александр Зантович наш подсобрался и решил ( не в первый раз уже , а ведь был хороший колумнист, про отношения писал !) высказаться по наболевшей теме.

Мы внимательно смотрим новости и отмечаем на самодельных графиках число заболевших и погибших. Ахаем и охаем. Пустые полки датских магазинов, иранцы поливают тротуары антисептиком, пустые улицы Вены, суровые польские пограничники в масках. Папа римский не покидает свои хоромы, министр здравоохранения Канады инфицирован, все в карантине и всё в карантине. Даже самые стойкие чувствуют пробежку мурашек по спине, когда читают что-то вроде «семьдесят процентов жителей планеты переболеют коронавирусом, не меньше!».

И еще это слово: пан-де-ми-я! Звучит весомо, звучит неотвратимо, звучит апокалиптично!



Фото: Reuters

Но самое страшное, конечно, творится в интернете. Бывшие политологи и экономисты стали теперь вирусологами. Они аргументированно обосновывают, что всем нам капец. С графиками, статистическими выкладками и ссылками на авторитетных блогеров и лидеров мнений в инстаграме.

И конечно, выходит, что на фоне конца света слишком мало делается для спасения наших несчастных жизней.

Так и пишут граждане: власти могут сколько угодно успокаивать нас, мы им не поверим. У нас еще со времен Чернобыля доверия к официальным оценкам — ни на грош!

В общем, стоит провести часок-другой в информационном потоке, как плотным комком подкатывает настоящая паника.



Фото: unsplash.com

Особенно тяжело людям, что привыкли в жизни все на свете контролировать. Им очень страшно. Но они бодро рапортуют, что детей забрали из школы, себя перевели на удаленку, закупились тушенкой и туалетной бумагой — в общем, готовы к зомби-апокалипсису, как никогда. Да, еще нужно аватарку обязательно поменять, добавив хештег #остаюсьдома.

Я не специалист по вирусам (новым или старым), поэтому даже не берусь оценивать, правы ли те, кто беззаботно ездит в троллейбусе на работу, или те, кто забивает досками двери. Меня удивляет другое: насколько легко в этой непростой ситуации потерять человеческое лицо.

Ладно, завидев азиатов, мы переходили в другой вагон метро. Ладно, боялись заказывать фитнес-браслеты на aliexpress. Старый добрый расизм никто не отменял! Но вирус не стоит на месте. Уже появились случаи, когда заразу принес в наш аул кто-то из соотечественников. И вот тут наше человеколюбие расцветает ярким прекрасным цветком, очень издали похожим на ядерный гриб.

Почитайте комментарии, если не верите.

Да о чем он думал? Да как он мог скрыть, что был в Северной Италии? Почему он не обследовался? Почему не самоизолировался? Почему первым делом, приехав домой, не убил себя об стену?

Давайте его накажем! Штраф ему! В тюрьму его! Уголовная ответственность должна быть!

То есть в то время, как итальянцы поют друг другу песни с балконов, мы готовим топоры и факелы. Вот эти всех нас заразили, вот они! Держи их!



Кадр из фильма «Стиляги» носит иллюстративный характер

Понимаете… Да вы, конечно, понимаете, читали ведь уже не раз: беда с этим вирусом такая, что он распространяется воздушно-капельным путем. А заболевший может долгое время не подозревать, что он заболел.

То есть на месте распространителя может оказаться любой из нас. Как бы тщательно ни мыл руки и как бы упорно ни сидел дома, призывая в соцсетях расстрелять виновных. Ведь болезнь у многих протекает бессимптомно.

Концентрация homo sapiens на планете такова, что любая зараза рано или поздно может постучаться в двери к каждому. В виде доставщика еды, почтальона, соседа, друга, самого близкого и дорогого родственника.

Самое плохое, что может случиться в этой ситуации, — отключат интернет (зачеркнуто) мы заболеем. Поболеем, как болели до этого гриппом, ветрянкой, ангиной. А потом будем здоровы.

Почему-то мне кажется, что даже несмотря на всеобщую истерию и хаос, не удастся коронавирусу даже близко подойти в рейтинге причин смертности ни к ДТП, ни к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Зато коронавирусу уже удалось обнажить то недоразвитое, пещерное, звериное, что в нас обычно дремлет. Мыло и антисептики всего за несколько недель смыли легкий налет социальности, гуманизма и разума. Милую маску порядочного гражданина заменила маска медицинская. Или строительная. Кто что нашел.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Так было уже не раз.

Спасибо коронавирусу за то, что он напомнил о самом главном. Что бы ни происходило, важно и нужно оставаться людьми. Только так мы можем справиться. И с вирусом, и со своими страхами.

Вместе (но на почтительном друг от друга расстоянии).

А пока пандемия человеколюбия продолжается.

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