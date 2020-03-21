ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Саудовская Аравия пообещала месяцами заливать рынок дешевой нефтью

21.03.2020 10:42 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Минэнерго Саудовской Аравии поручило государственной Saudi Aramco в течение нескольких месяцев поддерживать поставки нефти на максимальном уровне - 12,3 млн баррелей в сутки, говорится в заявлении министерства.

«Министерство энергетики поручило Saudi Aramco продолжить поставки нефти на уровне 12,3 млн баррелей в сутки в течение ближайших месяцев», - отмечается в документе.

Ранее глава Saudi Aramco Амин Нассер говорил, что компания готова обеспечить добычу 12 млн баррелей нефти в сутки в течение года без дополнительных инвестиций. Еще 300 тыс. баррелей компания планировала задействовать из резервов.


Политика максимальной добычи была объявлена Саудовской Аравией после того, Россия отказалась сокращать добычу в рамках сделки ОПЕК+ в ответ на эпидемию коронавируса В результате срыва переговоров договоренности об ограничении добычи, работавшие с января 2017 года, перестают действовать 31 марта.

Королевство удерживало свою добычу в пределах 9,7 млн баррелей в сутки и теперь увеличивает ее на треть. Кроме того, Эр-Рияд объявил о резком снижении цен на свои сорта: апрельские партии в Европу будут отгружаться по цене на 10,25 доллара ниже Brent.

Россия также обещала увеличить производство нефти, но в пределах 500 тыс. баррелей в сутки, пишет udf.by
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минэнерго Саудовской Аравии поручило государственной Saudi Aramco в течение нескольких месяцев поддерживать поставки нефти на максимальном уровне - 12,3 млн баррелей в...
 
Новости дня
Новости
 
Элитные парфюмерные заводы Франции начали выпускать антисептики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

20.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.03.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика