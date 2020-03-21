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Элитные парфюмерные заводы Франции начали выпускать антисептики
21.03.2020 10:39 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Один из известных французских производителей переоборудует свои заводы под производство антисептиков. Об этом со ссылкой на CNBC пишет
Глава группы компаний LVMH Бернар Арно, который является богатейшим человеком Европы, вступил в борьбу с коронавирусом. С 16 марта на заводах трех элитных брендов, которые обычно выпускают духи и косметику, начали производить санитайзеры — антибактериальные гели для дезинфекции рук.
Группа компаний собирается бесплатно поставлять антисептик учреждениям здравоохранения во Франции. Средства будут выпускать так долго, как это будет необходимо.
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Один из известных французских производителей переоборудует свои заводы под производство антисептиков. Об этом со ссылкой на CNBC пишет Lenta.ru.
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