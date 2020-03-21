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Докатились: в Туркменистане сначала жгли траву, теперь используют бараньи головы и ноги для защиты от коронавируса

21.03.2020 10:32 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как пишет CentralAsia (TM), кроме окуривания гармалой, некоторые жители Туркменистана для защиты от коронавируса начали варить супы из бараньих голов и ног. После распространения слухов об их пользе и возросшего спроса, цены на этот товар подскочили на 50%.



Как передают «Хроники Туркменистана», если ранее набор из очищенной головы и четырех ног барана стоил 20 манатов (5,7 долларов США), то сегодня уже 30 манатов (8,6 долларов США).

Подорожали и ноги крупного рогатого скота.


В целом выросла и стоимость говядины, но не настолько резко – с 32 до 34 манатов за килограмм (9-9,8 долларов США).

Напомним, что неделю назад президент Гурбангулы Бердымухамедов призвал для профилактики и лечения вирусных инфекций жечь гармалу и готовить лапшу с красным перцем.
 
 
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Как пишет CentralAsia (TM), кроме окуривания гармалой, некоторые жители Туркменистана для защиты от коронавируса начали варить супы из бараньих голов и ног. После...
 
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