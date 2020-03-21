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Больше 34 тыс. новых зараженных за сутки. Самое актуальное о коронавирусе на 21 марта

21.03.2020 11:13 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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К утру 21 марта во всем мире зараженных новым типом коронавируса насчитывается  275 434 человек (еще вчера мы озвучивали цифру в 244 тысячи человек). От COVID-19  уже погибли 11 167 человек, более 88 тысяч заболевших смогли выздороветь. 

В мире 

  • За минувшие сутки в Италии подтвердили 627 новых смертей от коронавируса – это самое высокое число смертей с момента начала эпидемии. Общее число погибших от вируса в этой стране – 4 032 человек. (Еще вчера Италия по смертности от коронавируса обогнала Китай). Всего с начала вспышки там зафиксировано 47 021 случаев заражения, выздороветь смогли больше 4440 тысяч человек. 
     
  • Испания стала второй страной в Европе по количеству заражений – 19 980 больных, погибли – 1 002 человек; В Германии –13 957 зараженных, погибли – 44 человека; Во Франции – 12 612 (450); Швейцарии – 4 176 (43); Великобритании – 3 983 (177); Нидерландах – 2 994 (106); Австрии – 2 388 (шесть); Бельгии – 2 257 (37);  Швеции – 1 623 (16); Норвегии – 1 552 (шесть);  Дании – 1 255 (девять).
     
  • В Китае за сутки от коронавируса погибли 7 человек, выздоровели – 590. За последние трое суток на территории материкового Китая нет новых случаев заражения. Сейчас фиксируются только завозные случаи (+41 за сутки, всего — 269). Эксперты считают, что из-за завезенных случаев коронавируса азиатским странам может грозить вторая волна эпидемии.
     
  • В США уже зафиксировали 17 251 случай заражения коронавирусом, погиб – 201 человек. 
     
  • Страны мира продолжают карантин, и меры предосторожности многие ужесточили: Грузия закрывает авиасообщение со всеми странами, Куба запрещает въезд иностранцам; в Швейцарии теперь можно собираться компанией не более пяти человек, но о карантине по-прежнему речь пока не идет; Польша объявила режим эпидемии в стране – за нарушение карантина будет штраф, от 1 130 до 6 800 евро; Во Франции нарушителей карантина начали отправлять под стражу, в Великобритании закрывают заведения общепита, а правительство будет платить 80% зарплаты потерявшим работу.


В Беларуси 

  • В Беларуси официально 69 пациентов с коронавирусом. По словам Минздрава, 15 человек выписаны, еще трое готовятся к выписке. Эти цифры озвучили вчера, 20 марта. Новой информации от Минздрава пока не было. 
     
  • Вчера, 20 марта, в СМИ появилась новость о смерти беларуски, у которой родственники диагностировали коронавирус. Минздрав опроверг эту информацию, после чего написал злобный пост о том, что журналисты и блогеры мешают врачам работать. 
     
  • По данным Минспорта и туризма, сегодня за границей находится около 3,5 тысячи беларуских туристов, которые хотят попасть на родину. Президент Лукашенко считает, что они сами в этом виноваты
     
  • Беларусов начали страховать от коронавируса. «Страховая сумма – от трех тысяч рублей. Взнос – 1% от страховой. Выплата в случае болезни до 21 дня – 15% от страховой суммы, свыше 21 дня болезни – 20%, смерти – 100%», – говорит «Белгосстрах».
     
  • Нацбанк Беларуси призвал банки ввести кредитные каникулы. Это очень хорошо. 

Мы дополняем материал.
 

 
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К утру 21 марта во всем мире зараженных новым типом коронавируса насчитывается  275 434 человек (еще вчера мы озвучивали цифру в 244 тысячи человек). От COVID-19  уже погибли...
 
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