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Проблемы возникли на ровном месте. Президент поручил разобраться с вопросом возвращения белорусов из-за рубежа
21.03.2020 14:43 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 21 марта на совещании во Дворце Независимости обсудили ситуацию с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко подробно остановился на ситуации с туристами, застрявшими на отдыхе за рубежом. Со стороны государства принимаются все меры по их возвращению. Оказать помощь лично поручил Президент. В этом вопросе Беларусь ждет содействия и со стороны союзника. Пока от России шагов навстречу не наблюдается.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Проблемы возникли на ровном месте. Президент поручил разобраться с вопросом возвращения белорусов из-за рубежа
Новости Беларуси. 21 марта на совещании во Дворце Независимости обсудили ситуацию с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр...
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