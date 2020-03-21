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Проблемы возникли на ровном месте. Президент поручил разобраться с вопросом возвращения белорусов из-за рубежа

21.03.2020 14:43 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 21 марта на совещании во Дворце Независимости обсудили ситуацию с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко подробно остановился на ситуации с туристами, застрявшими на отдыхе за рубежом. Со стороны государства принимаются все меры по их возвращению. Оказать помощь лично поручил Президент. В этом вопросе Беларусь ждет содействия и со стороны союзника. Пока от России шагов навстречу не наблюдается.

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Проблемы возникли на ровном месте. Президент поручил разобраться с вопросом возвращения белорусов из-за рубежа

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Проблемы возникли, удивительно, на ровном месте: наши белорусы, находящиеся на отдыхе в Индии, взяли билеты на обратный рейс на российские самолеты, но их просто выпихивают с салона самолета, не берут на борт. Поэтому давайте рассмотрим этот вопрос не просто так, упрощенно – мы пошлем чартер и заберем. У человека есть билет, человека надо доставить туда, до какого пункта у него билет. Там билеты до Москвы. Ну а из Москвы уже будем думать, как забирать наших людей.

Проблемы возникли на ровном месте. Президент поручил разобраться с вопросом возвращения белорусов из-за рубежа

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. 21 марта на совещании во Дворце Независимости обсудили ситуацию с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр...
 
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