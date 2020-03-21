У второй собаки в Гонконге обнаружили новый коронавирус. Первая зараженная погибла

Источник материала: IT.Tut.by

В Гонконге зафиксирован уже второй случай, когда у собаки был обнаружен положительный результат на COVID-19. Об этом сообщает Департамент сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы Гонконга.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Lesly Juarez / Unsplash

Как сообщило ведомство, домашняя собака, немецкая овчарка, помещенная в карантин, неоднократно давала положительный результат на COVID-19. Это уже второй случай передачи вируса животному.

Напомним, что первая собака — 17-летний померанский шпиц — имела слабый положительный результат при повторных анализах на вирус. Она погибла после того, как ее выпустили с карантина, однако причина смерти не установлена: хозяйка не дала разрешение на вскрытие.

В этом случае овчарку отправили на карантин, когда у ее хозяина обнаружили коронавирус нового типа. У «соседа» овчарки по помещению, собаки смешанной породы, положительных результатов не выявлено, и ни у одной другой собаки не было признаков заболевания.

Департамент будет продолжать внимательно следить за обеими собаками и проводить повторные тесты на животных. При этом представитель министерства подчеркнул, что в настоящее время нет никаких доказательств того, что домашние животные могут быть источником COVID-19 для людей или что этот вирус способен вызывать заболевание у собак. Владельцы домашних животных должны всегда соблюдать правила гигиены и ни при каких обстоятельствах не оставлять своих питомцев.