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У второй собаки в Гонконге обнаружили новый коронавирус. Первая зараженная погибла
21.03.2020 14:29 — Новости о Коронавирусе | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В Гонконге зафиксирован уже второй случай, когда у собаки был обнаружен положительный результат на COVID-19. Об этом
Как сообщило ведомство, домашняя собака, немецкая овчарка, помещенная в карантин, неоднократно давала положительный результат на COVID-19. Это уже второй случай передачи вируса животному.
Напомним, что первая собака — 17-летний померанский шпиц —
В этом случае овчарку отправили на карантин, когда у ее хозяина обнаружили коронавирус нового типа. У «соседа» овчарки по помещению, собаки смешанной породы, положительных результатов не выявлено, и ни у одной другой собаки не было признаков заболевания.
Департамент будет продолжать внимательно следить за обеими собаками и проводить повторные тесты на животных. При этом представитель министерства подчеркнул, что в настоящее время нет никаких доказательств того, что домашние животные могут быть источником COVID-19 для людей или что этот вирус способен вызывать заболевание у собак. Владельцы домашних животных должны всегда соблюдать правила гигиены и ни при каких обстоятельствах не оставлять своих питомцев.
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В Гонконге зафиксирован уже второй случай, когда у собаки был обнаружен положительный результат на COVID-19. Об этом сообщает Департамент сельского хозяйства,...
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