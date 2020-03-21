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Как Беларусь планирует бороться с коронавирусом и какие новшества в законе «О здравоохранении»? Рассказывает Елена Богдан

21.03.2020 14:14 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Тема готовности страны к разным вариантам развития ситуации с коронавирусом стала одной из главных в программе «Неделя».

Гость Юлии Огневой – замминистра здравоохранения Елена Богдан. Она детально рассказала о ситуации, которая складывается в медучреждениях, о наличии необходимой медтехники, о том, когда в стране появятся экспресс-тесты и кому рекомендовано обследование на коронавирус.

Как Беларусь планирует бороться с коронавирусом и какие новшества в законе «О здравоохранении»? Рассказывает Елена Богдан

Богдан также отметила, что невзирая на серьезную работу медиков в борьбе с COVID-19, никто не отменял и другие задачи системы – в стране проводятся экстренные операции. Все, кто нуждается в срочной медицинской помощи, ее получают. Параллельно идет и работа над законодательной базой. Уже в весеннюю сессию в первом чтении депутатам будет представлен один из профильных законопроектов.

Как Беларусь планирует бороться с коронавирусом и какие новшества в законе «О здравоохранении»? Рассказывает Елена Богдан

Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Закон «О здравоохранении» в настоящий момент действительно подготовлен к первому чтению. И он больше касается вопросов в целом организации оказания медицинской помощи. Мы туда закладываем достаточно много новых норм.

Первая норма – мы значительно расширяем наш понятийный аппарат. Вторая норма – это изменение системы финансирования здравоохранения: от финансирования на посещение и койко-день мы переходим на финансирование одного случая оказания медицинской помощи.

Достаточно большой раздел в законе «О здравоохранении» посвящен медицинским экспертизам, учитывая, что мы начали выстраивать систему контроля качества оказания медицинской помощи. Есть раздел по аккредитации наших учреждений, по введению понятия перехода на резидентуру. Увеличиваем время подготовки специалистов высоких технологий.

Абсолютно новый раздел – это «Электронное здравоохранение», учитывая, что на сегодняшний момент мы строим, наверное, одну из самых масштабных в стране электронных систем. Это система электронного здравоохранения на основе интегрированной медицинской карты и личного кабинета пациента.

Как Беларусь планирует бороться с коронавирусом и какие новшества в законе «О здравоохранении»? Рассказывает Елена Богдан

Полную версию интервью смотрите в программе «Неделя». Она выйдет в эфир в воскресенье, 22 марта, в 19.30.

Люди в материале: Юлия Огнева, Елена Богдан

 
 
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Новости Беларуси. Тема готовности страны к разным вариантам развития ситуации с коронавирусом стала одной из главных в программе «Неделя». Гость Юлии Огневой –...
 
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