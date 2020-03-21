«Деньги пришли по новому курсу, я даже в выигрыше». Истории возврата денег за отмененные поездки

Источник материала: Tut.by

Из-за коронавируса Европа закрывает границы, авиарейсы отменяются, международные автобусы и поезда не ходят. При этом многие белорусы уже давно успели купить билеты на отмененные рейсы и теперь пытаются вернуть за них деньги. «Мне предлагают только вариант с заменой на билет с открытой датой, но в мои планы такое не входит», — рассказывает читатель Денис, планировавший ехать в Вильнюс автобусом Ecolines. У Катерины из Минска возникло меньше сложностей с возвратом денег за билет на Ryanair в Рим. «Я запросила возврат через личный кабинет на сайте, деньги зачислили на карточку через пару дней», — говорит она.

FINANCE.TUT.BY посмотрел, что предлагают сделать с купленными билетами на отмененные рейсы разные перевозчики.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Сейчас я бы предпочел вернуть деньги, а если мне понадобится билет в другое время, просто его куплю»

Минчанин Денис планировал поехать в Вильнюс 20 марта и вернуться обратно 21-го. Билеты он купил на автобус Ecolines. Незадолго до поездки стало известно, что границы Литвы закрыты, и перевозчик отменил рейсы.

— В правилах на сайте Ecolines сказано, что если ты хочешь сдать билет не менее чем за 24 часа до поездки, то вернут 80% стоимости билета. Но сейчас вообще никаких вариантов возврата нет. Мне и другим людям предлагают только вариант с заменой билета на открытую дату, — рассказывает Денис. — Естественно, в мои планы такое не входит. Сейчас я бы предпочел вернуть деньги, а если мне понадобится билет в другое время, я просто его куплю. Мне предложили только претензию на почту, а дозвониться им невозможно.

На сайте Ecolines сказано, что из-за закрытия границ Чехией, Польшей, Латвией, Литвой, Эстонией, Украиной, Финляндией, Россией (список стран в режиме обновления) рейсы в эти страны прекращены «до дальнейших сообщений государственных институций».

— Все приобретенные билеты остаются действительны и будут переоформлены на билеты с открытой датой. При открытии рейсов менять дату и открывать дату пассажиры смогут самостоятельно в разделе «Мой билет», — говорится в сообщении на сайте Ecolines.

FINANCE.TUT.BY дозвонился в офис компании в Минске, чтобы узнать, почему нельзя сдать билеты на отмененные рейсы и можно ли, например, переоформить билет с открытой датой, а потом его сдать. Там ответили, что «руководство отвечает только по электронной почте». Как только мы получим ответы, сразу их опубликуем.

Похожей политики придерживается и другой автобусный перевозчик Lux Express. Компания предлагает либо поменять билеты на отмененные рейсы на другую дату в 2020 году (это можно сделать до 1 сентября), либо получить код 100%-ной скидки на будущую поездку, который, опять же, будет действовать в течение 2020 года и который нужно использовать до 1 сентября. По сути, это тоже билет с открытой датой поездки. Сдать билет и получить деньги в Lux Express тоже нельзя.

Представители онлайн-сервиса по продажам билетов INFOBUS называют наиболее частые вопросы по отмене рейсов. «Клиенты спрашивают, как вернуть купленный билет, будет ли рейс на такую-то дату по такому-то маршруту, с какой даты будут возобновлены рейсы», — отмечают специалисты онлайн-сервиса.

«Деньги мне вернули по новому курсу, так что я еще и в выигрыше остался»

Евгений Шатохин 12 марта должен был вылететь в Италию рейсом Минск — Вена — Болонья авиакомпании Austrian, чтобы представить интересы Cosmico на косметической выставке. Однако в конце февраля стало известно, что выставка переносится.



Фото из личного архива героя текста

— Билеты покупал по невозвратному тарифу, поэтому решил лететь. Отменил бронирование отеля в Болонье через Airbnb, а затем забронировал отели в Риме и Флоренции. Решил просто погулять по Италии.

Евгений 8 марта проверил свой рейс онлайн, все было в силе. Однако уже на следующий день узнал, что северная часть Италии закрыта для туристов из-за коронавируса.

— Связался с Austrian, где сообщили, что мой рейс отменен. Предложили поменять билеты на другие даты или вернуть деньги, хоть тариф был невозвратным. Я выбрал второе.

Евгений говорит, что после этого разговора сразу же отменил бронирование отелей в Риме и Флоренции, которые заказывал через Booking. С возвратом денег никаких проблем не возникло. Вскоре на карту также поступили деньги, потраченные на авиабилеты.

— Я бронировал отель в Болонье и покупал билеты в июне, рассчитывался картой с белорусскими рублями по курсу. На тот момент авиаперелет мне обошелся в 284 евро по курсу, а отели суммарно — в 472 доллара. Деньги мне вернули по новому курсу, так что я еще и в выигрыше остался.

Билеты на самолет в Болонью, говорит Евгений, он все же купил с учетом переноса выставки. Но теперь уже с возможностью их возврата, если карантин продлится дольше 30 дней.

«Вернуть билеты на рейсы лоукостера Ryanair пока не получается»

У минчанки Анастасии Бондарович на ближайшие месяцы запланированы три зарубежные поездки. От одной из них — в Копенгаген — уже пришлось отказаться.

— Жилье я бронировала через Booking без предоплаты, так что аннулировать заявку смогла без проблем. Не было сложностей и с возвратом автобусных билетов, купленных через Busfor и Infobus. Однако вернуть билеты на рейсы лоукостера Ryanair пока не получается.



Фото из личного архива героя текста

Анастасия говорит, что с такой проблемой столкнулись многие путешественники, которые решили воспользоваться услугами этого авиаперевозчика. Тема возврата билетов Ryanair активно обсуждается в пабликах, владельцы билетов жалуются на то, что оформить возврат онлайн невозможно из-за перегрузки сайта лоукостера.

— Вот только сейчас зашла на сайт, отправить форму возврата билетов невозможно. И все это продолжается с 16 марта.

По словам Анастасии, билеты в оба конца до Копенгагена обошлись ей в 25 евро. Сумма небольшая, но дарить лоукостеру деньги, говорит девушка, не хочется. К тому же у нее на руках еще два комплекта авиабилетов Ryanair на май.

— Эти поездки я пока не отменяю. Подождем и посмотрим, что будет.

Также из-за коронавируса у Анастасии отложена летняя стажировка в США. Поездку оплачивает один из фондов, представители которого отвечают за бронирование авиабилетов.

«Деньги за отмененный рейс Ryanair зачислили на карту в течение пары суток»

Из-за закрытых границ авиакомпании тоже отменяют большинство своих рейсов на ближайшее время. Но многие из них готовы не только перебронировать билет на другую дату, но и вернуть за него деньги или зачислить бонусные баллы на покупку других билетов. Например, Belavia предлагает до 31 декабря 2020 года либо вернуть билет, либо перенести дату вылета на отмененный рейс. Сделать это можно в любой момент в течение этого года.

— Изменение даты вылета возможно только один раз. У вас есть несколько месяцев обдумать, когда вы хотите лететь по данному билету в следующий раз, — комментируют в Belavia.

В Ryanair, который в ближайшие дни отменяет 80% своих рейсов, сообщают , что для пассажиров отмененных рейсов есть несколько опций. Во-первых, бесплатное перебронирование на другую дату в будущем (но только по тому же маршруту). Если клиент захочет перебронировать билет, то в Ryanair советуют не выбирать рейсы раньше мая. Во-вторых, можно полностью вернуть стоимость билетов.

— Я собиралась лететь в Рим 28 марта, обратно возвращаться 3 апреля, — рассказывает минчанка Катерина. — Сначала отменили только первый рейс, потому что официально карантин вводился только до 3 апреля, значит, в это время самолеты якобы уже будут летать. Я решила подождать, когда отменят второй. И когда это произошло, через сайт запросила возврат денег. Буквально в течение двух суток деньги зачислили на карту.

Другой популярный лоукостер WizzAir предлагает клиентам зачислить 120% стоимости билетов на отмененные рейсы в виде бонусных баллов на счет покупателя. Эти баллы можно будет потратить на другие билеты в ближайшие 24 месяца. «Живые» деньги за билет тоже можно вернуть, но в авиакомпании предупреждают, что в этом случае процесс займет больше времени. Также при возврате денег клиенты получат 100% стоимости билетов.

Компания AirBaltic объявила об отмене всех своих рейсов в период с 17 марта по 14 апреля. Пассажирам этих рейсов предлагают либо полностью вернуть стоимость билетов, либо перебронировать полет, либо получить купон на большую сумму, чем стоимость отмененного рейса (на сколько она будет больше, не уточняется). При этом у AirBaltic уже есть отмененные рейсы и после 14 апреля. Их пассажиров обещают «оповестить, когда смогут помочь».

Lufthansa Group, в которую входят в том числе авиакомпании Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss, Eurowings, разослала своим клиентам письмо, в котором говорится, что «авиационная отрасль сталкивается с беспрецедентными трудностями, поэтому нам пришлось постоянно сокращать количество рейсов в течение последних нескольких недель». В письме сообщается, что «в эти нестабильные времена мы хотели бы помочь нашим клиентам, расширив наши возможности перебронирования и сделав их более гибкими».

«Вы можете сохранить свой билет на отмененный или будущий рейс без необходимости немедленно выбирать альтернативную дату для нового рейса. Стоимость вашего билета не сгорит, и вы даже получите скидку в размере 50 евро при перебронировании. Вы также можете перебронировать в другое место. Это относится к билетам, забронированным до 31 марта 2020 года и с подтвержденной датой поездки не позднее 31 декабря 2020 года», — отмечается в сообщении.

Клиентам, которые хотят перебронировать свой рейс, предлагают подождать до истечения первоначально запланированной даты полета, чтобы связаться со службой поддержки Lufthansa Group или турагентом. «Нет необходимости связываться со службой поддержки или турагентом до даты начала полета. Пожалуйста, обратите внимание, что к Eurowings применяются разные правила. Вы можете найти дополнительную информацию в любое время на наших сайтах авиакомпаний», — говорится в письме.

«Один из отелей даже сам прислал мне запрос на отмену брони»

Вернуть деньги за отмененные рейсы и проживание пытаются, понятное дело, и жители других стран. Израильтянка Виктория Свердлова из Холона вместе с мужем Александром рассчитывала отметить свое 45-летие в Европе. Поездка была запланирована 4 месяца назад — супруги собирались 2 апреля вылететь из Тель-Авива в Женеву, потом на арендованном автомобиле проехать через Швейцарию, Францию, погостить несколько дней у родственников в Германии и из Франкфурта-на-Майне вернуться самолетом домой 13 апреля. Однако из-за пандемии коронавируса пара отказалась от путешествия.

— Отели сразу заказывала с возможностью отмены бронирования, поэтому проблем не возникло, — говорит Виктория. — Один из отелей даже сам прислал мне запрос на отмену брони, как только стало ясно, что Евросоюз закрывает границы.



Фото из личного архива героя текста

С авиабилетами, по ее словам, дела обстоят сложнее. Их Виктория заказывала не в авиакомпании El Al, а через фирму-посредника Alice.

— Есть страховка на случай отмены рейсов, но когда я попыталась вернуть деньги, то в фирме сказали, что нужно подождать. Дело в том, что в Женеву полеты уже отменены, а вот из Франкфурта в Тель-Авив рейс остается в силе. Как будто мы сможем им вернуться, не улетев из Израиля, — невесело шутит Виктория.

В итоге ей предложили сперва оплатить штраф за отказ от билетов, а потом вернуть эти деньги через страховую компанию. Размер штрафных санкций постоянно меняется — сумма уменьшается чуть ли не ежедневно. Эту информацию необходимо проверять онлайн на сайте фирмы-посредника. Последний раз, говорит Виктория, штраф составлял 375 долларов.

Два билета на самолет в оба конца с багажом и страховкой обошлись супругам в 3300 шекелей (около 870 долларов). Эти деньги супруги все же рассчитывают вернуть, а пока готовятся отмечать праздник дома, который стараются не покидать без острой необходимости.

А что с билетами на поезда?

С 19 марта временно отменяются большинство поездов до Москвы и Санкт-Петербурга из-за ограничений на въезд в Россию граждан иностранных государств. На сайте Белорусской железной дороги сказано , что билеты на отмененные места можно сдать в кассах или через сайт, если они были куплены онлайн.