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Лукашенко потребовал разобраться с распространителями фейков о смертях из-за коронавируса

21.03.2020 13:42 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании во Дворце Независимости потребовал разобраться с распространителями фейков о смертях из-за коронавируса, передает корреспондент БЕЛТА.

"Валерий Павлович (председатель КГБ Валерий Вакульчик. - Прим. БЕЛТА), уже хватит на это смотреть. Надо хорошенько пройтись по этим сайтам, каналам. Погибла женщина в Витебске - никакого там коронавируса, и после гибели взяли анализы несколько раз. Мне докладывают по каждому случаю похожих смертей. Нет, взяли, раскатали, что погибла якобы от коронавируса. Для чего? Чтобы создать панику", - заявил Александр Лукашенко.


Президент подчеркнул, что необходимо разобраться с "негодяями, которые вбрасывают эти фейки". "Зачем они людей травят? - спросил он. - Бог нас спасает, что мы более или менее это сложное время, когда идет пик острых респираторных заболеваний, еще как-то проходим, держим же все на контроле. Нет, надо раскрутить обстановку, взорвать что-то. Да, у людей уже выработался иммунитет и к этой болтовне в интернете. Но почему мы проходим мимо таких людей, которые делают это умышленно?"

Глава государства рассказал, что за последние сутки в Минске провели около тысячи тестов на наличие коронавируса - все результаты были отрицательными. "Это хорошо, но расслабляться нельзя", - подчеркнул Александр Лукашенко. Он поручил председателю Совета Республики Наталье Кочановой взять на особый контроль работу с основной группой риска - пожилыми людьми. "Дело не в коронавирусе: у нас других вирусов хватает", - обратил внимание Президент.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании во Дворце Независимости потребовал разобраться с распространителями фейков о смертях из-за...
 
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