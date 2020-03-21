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В работе сервиса Steam произошел сбой

21.03.2020 16:17 — Новости о Коронавирусе | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В работе Steam — сервиса цифрового распространения компьютерных игр и программ, принадлежащему известному разработчику компьютерных игр Valve, — произошел сбой. Больше всего проблем возникло в странах Европы. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

В работе сервиса Steam произошел сбой

Судя по сообщениям пользователей, в 51% случаев проблемы возникают с сайтом, а в остальных — со входом. Причем, как указано на сайте Downdetector, проблемы фиксировались 15, 17, 18, 19 и 20 марта. Там же говорится, что затруднения с подключением есть и у Electronic Arts (EA) — 97% сбоев касаются подключения к серверам у пользователей на территории ЕС.

Ранее, 20 марта, Steam побил свой же рекорд и достиг уровня в 21 миллион одновременных пользователей онлайн. Для сравнения, 16 марта было зафиксировано 20 миллионов. Издание DTF писало, что все эти подъемы, скорее всего, связаны с распространением коронавируса, ведь людям в Европе приходится сидеть дома и находить себе развлечение в играх.

Мы уже писали ранее, что Netflix и YouTube снизят в Европе качество трансляций фильмов и сериалов, что позволит избавить сети от повышенной нагрузки из-за пандемии коронавируса COVID-19.

 
 
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В работе Steam — сервиса цифрового распространения компьютерных игр и программ, принадлежащему известному разработчику компьютерных игр Valve, — произошел сбой....
 
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