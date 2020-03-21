|
В работе сервиса Steam произошел сбой
21.03.2020 16:17 — Новости о Коронавирусе | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В работе Steam — сервиса цифрового распространения компьютерных игр и программ, принадлежащему известному разработчику компьютерных игр Valve, — произошел сбой. Больше всего проблем возникло в странах Европы. Об этом
Судя по сообщениям пользователей, в 51% случаев проблемы возникают с сайтом, а в остальных — со входом. Причем, как указано на сайте Downdetector, проблемы фиксировались 15, 17, 18, 19 и 20 марта. Там же говорится, что затруднения с подключением есть и у Electronic Arts (EA) — 97% сбоев касаются подключения к серверам у пользователей на территории ЕС.
Ранее, 20 марта, Steam
Мы уже
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В работе Steam — сервиса цифрового распространения компьютерных игр и программ, принадлежащему известному разработчику компьютерных игр Valve, — произошел сбой....
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)