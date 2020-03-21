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В России штрафуют за слухи о COVID-19

21.03.2020 16:10 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Полиция установила личность распространявшего слухи о заразившихся коронавирусом на одном из предприятий Уссурийска.

Им оказался 28-летний местный житель, передает «Интерфакс». Как уточнили в региональном УМВД, ложные сведения мужчина рассылал с помощью мессенджера, пишет sobesednik.ru

В отношении злоумышленника составлен административный протокол о распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации (часть 9 статьи 13.15 КоАП). Теперь ему грозит штраф до 300 тысяч.



Издание «Владивосток Новости» пишет, что речь идет о видео, в котором сотрудник завода сообщает, что все начальство и бухгалтеры предприятия инфицированы. Сам он при этом одет в защитный костюм и маску, а за кадром звучат крики о помощи. «Я не знаю, что будет дальше. РЕН-ТВ, если вы слышите, приезжайте в город Уссурийск, локомотиворемонтный завод, дизельный цех», – заявляет мужчина. 

На днях стало известно, что за распространение слухов о коронавирусе к ответственности привлечена жительница Амурской области, а также жительница Нижнекамска.
 
 
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Полиция установила личность распространявшего слухи о заразившихся коронавирусом на одном из предприятий Уссурийска.
 
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