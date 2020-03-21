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ЧМ-2020 по хоккею отменен из-за коронавируса
21.03.2020 17:19 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Соответствующее решение было приняло советом организации в связи с продолжающейся пандемией коронавируса.
Турнир должен был пройти в швейцарских Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая 2020 года.
Беларусь должна была сыграть в группе со Швецией, Чехией, Словакией, Канадой, Данией, Германией и Великобританией.
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Чемпионат мира не состоится в этом году, информирует официальный сайт ИИХФ.
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