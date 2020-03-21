ЧМ-2020 по хоккею отменен из-за коронавируса

Источник материала: Tribuna.com

мира не состоится в этом году, информирует официальный сайт ИИХФ.

Соответствующее решение было приняло советом организации в связи с продолжающейся пандемией коронавируса.

Турнир должен был пройти в швейцарских Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая 2020 года.

Беларусь должна была сыграть в группе со Швецией, Чехией, Словакией, Канадой, Данией, Германией и Великобританией.

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