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Человек долга: президент «Спортинга» пошел работать врачом на время пандемии коронавируса

21.03.2020 17:18 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Действующий президент лиссабонского «Спортинга» Фредерику Варандаш откликнулся на призывы правительства Португалии и оказывает медицинскую помощь во время пандемии коронавируса, сообщает издание ABola.



Фредерику Варандаш по специальности военный врач.

«Я уже служил стране ранее и вновь сделаю это. Буду заниматься этим, пока в Португалии военное положение», - заявил Варандаш.

У президента «Спортинга» есть медицинское образование, он работал военным врачом во время конфликта в Афганистане. Варандаш приостановил свою армейскую карьеру в 2013 году после избрания депутатом на муниципиальних выборах.

После объявления чрезвычайного положения в Португалии все военные, находящиеся в длительных неоплачиваемых отпусках, должны вернуться на службу.

Также стало известно, что Варандаш не стремится занять административную должность, а нацелен на работу в полевых условиях.

Напомним, футбольный чемпионат Португалии приостановлен из-за вируса COVID-19. "Спортинг" в данный момент занимает четвертое место.
 
 
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Действующий президент лиссабонского «Спортинга» Фредерику Варандаш откликнулся на призывы правительства Португалии и оказывает медицинскую помощь во время...
 
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