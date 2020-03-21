Человек долга: президент «Спортинга» пошел работать врачом на время пандемии коронавируса









Фредерику Варандаш по специальности военный врач.





«Я уже служил стране ранее и вновь сделаю это. Буду заниматься этим, пока в Португалии военное положение», - заявил Варандаш.





У президента «Спортинга» есть медицинское образование, он работал военным врачом во время конфликта в Афганистане. Варандаш приостановил свою армейскую карьеру в 2013 году после избрания депутатом на муниципиальних выборах.





После объявления чрезвычайного положения в Португалии все военные, находящиеся в длительных неоплачиваемых отпусках, должны вернуться на службу.





Также стало известно, что Варандаш не стремится занять административную должность, а нацелен на работу в полевых условиях.





Напомним, футбольный чемпионат Португалии приостановлен из-за вируса COVID-19. "Спортинг" в данный момент занимает четвертое место.











