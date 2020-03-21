Глава бюро ВОЗ в Беларуси - о том, зачем нужна самоизоляция и когда коронавирус остановится

Источник материала: Tut.by

Во время совещания по поводу эпидемиологической ситуации в стране Александр Лукашенко порекомендовал белорусам при возможности побыть в самоизоляции, говорится на сайте президента. О том, почему важна самоизоляция и какой она должна быть, поговорили с представителем Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыром Бердыклычевым.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Социальное дистанцирование замедляет распространение вируса

Считается, что замедлить распространение инфекции помогает социальное дистанцирование. Например, ВОЗ рекомендует в общественных местах стоять друг от друга на расстоянии не менее метра. Это нужно для того, чтобы инфекция не передалась при чихании и кашле инфицированного человека. Заболевшему при этом важно прикрывать рот локтем или платком.

В зависимости от развития эпидемиологической ситуации могут рекомендоваться и вводиться более строгие меры социального дистанцирования: непосещение мест скопления людей, ограничение или запрет на проведение массовых мероприятий, работа на удаленке, карантин в детских садах, школах, вузах и учреждений, запрет выходить из дома на улицу с возможностью сделать это только в определенные часы.



Фото: Reuters

— Меры социального дистанцирования замедляют распространение инфекции и снижают вероятность быстрого роста большого количества пациентов. Это дает возможность системе здравоохранения подготовиться к такой нестандартной ситуации. При таком подходе количество пациентов, которым, возможно, одномоментно будет необходима госпитализация и особенно интенсивная медицинская помощь, снижается, а количество заболевших распределяется во времени. Это позволит системе здравоохранения принять на себя возросшую нагрузку и оказать качественную помощь. Поэтому соблюдение рекомендаций по социальному дистанцированию действительно важно. Это особенно актуально для людей старше 60 лет и людей с сопутствующими и хроническими заболеваниями, — говорит представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев.

Поменьше читать социальные сети, выходить на прогулки, соблюдая дистанцию не менее 1 метра

Александр Лукашенко во время совещания по поводу эпидемиологический ситуации в стране отметил, что при возможности людям надо побыть в самоизоляции. Но как правильно самоизолироваться?

Если официально карантин не объявлен, а семья на время пандемии решила самоизолироваться: взрослые перешли на дистанционную работу, а дети также остались дома, но при этом в семье все здоровы, никто не выезжал в последнее время за границу и не контактировал с заболевшими коронавирусом — то все могут спокойно находиться дома в одной квартире, отдельные комнаты для каждого не нужны. При этом можно выйти в магазин за продуктами, прогуляться. Однако здесь важно не забывать о соблюдении дистанции между людьми не менее 1 метра в общественных местах.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

— В настоящее время речь не идет о том, что людям нужно изолироваться так, чтобы безвылазно сидеть дома и не общаться с внешним миром. Решение о более строгих карантинных мерах принимает правительство страны в зависимости от развития эпидемиологической ситуации. Сейчас такие ограничения не были рекомендованы. Важно соблюдать рекомендованные меры профилактики и социального дистанцирования. Для этого, возможно, необходимо пересмотреть некоторые привычки и планы, отложить посещение общественных мероприятий. Но в остальном люди могут продолжать вести нормальный образ жизни, но не забывать о физической активности и правильном питании, — говорит Батыр Бердыклычев. — Даже находясь в условиях строгого карантина, необходимо изыскать возможность для тех же физических упражнений, избегать по возможности стрессов.

По его словам, в условиях повышенного внимания к теме пандемии важно сохранять и психологическое здоровье.



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— Сейчас идет огромный информационный поток относительно развития ситуации и в мире, и в Беларуси. Это само по себе может вызывать беспокойство у любого из нас. Кроме того, часто можно встретить недостоверную информацию, не всегда правильную интерпретацию фактов или обсуждение слухов, что порождает страхи. В этих условиях очень важно своевременное информирование населения о развитии ситуации, принимаемых мерах и рекомендациях. Самообразование, повышение осведомленности населения о возможных рисках и мерах профилактики — также исключительно важный элемент. Для этого необходимо использовать достоверные и серьезные источники информации. Не нужно воспринимать на веру информацию, полученную из сомнительных источников, и, возможно, стоит ограничить чтение различных форумов в социальных сетях, — говорит Батыр Бердыклычев.

По словам эксперта, есть и другие меры сдерживания распространения инфекции. Например, люди, приезжающие в Беларусь из эпидемиологически неблагополучных стран проходят лабораторное тестирование в аэропорту. До момента получения результатов (обычно результаты готовы в течении 24 часов) им рекомендуют ограничить все контакты. После получения отрицательного результата, им все еще нужно наблюдать за состоянием своего здоровья в течение 14 дней. При повышении температуры, кашле, затруднении дыхания нужно немедленно обратиться за медицинской помощью.

Батыр Бердыклычев рассказывает, что сейчас в Беларуси все люди с лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализируются для изоляции и лечения. Помимо этого, специалисты отслеживают все контакты заболевшего. Все близкие контакты помещают на 14-дневный обязательный карантин в госпитальных условиях.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Возможности системы здравоохранения пока это позволяют. Однако, во многих странах мира большое количество заболевших с тяжелыми формами течения заболевания заставило медиков пересмотреть и приоритизировать систему оказания помощи. Например, там в легких случаях, которые можно перенести без медикаментозного лечения, рекомендация такая — оставаться дома, наблюдать за собой, находиться в самоизоляции. Если состояние ухудшается, звонить в скорую. Если симптомы легкие, то за две-три недели коронавирус пройдет, как и обычная ОРВИ, главное, на время болезни находиться в самоизоляции. И в этом случае желательно, чтобы у человека была своя отдельная комната, и заболевший, и члены семьи, которые за ним ухаживают, должны строго соблюдать меры профилактики, — отмечает Батыр Бердыклычев.

По мнению представителя ВОЗ в Беларуси, меры социального дистанцирования должны корректироваться в зависимости от развития эпидемиологической ситуации. При этом социального дистанцирования недостаточно, чтобы остановить инфекцию. Крайне важно продолжать выявление, тестирование, лечение и отслеживание контактов заболевших.

У вируса нет границ и остановить его можно будет усилиями всех стран

Когда коронавирус остановится? На этот вопрос, по мнению Батыра Бердыклычева, сейчас достоверно никто не ответит. Есть различные экспертные мнения: от нескольких месяцев до, возможно, двух лет, как считают в Германии в институте имени Роберта Коха.



Фото: Reuters

— В Китае с эпидемией практически удалось справиться. Сейчас у них нет новых местных случаев и риск заражения и появления новых случаев преимущественно за счет въезжающих в страну. В то же время ситуация в европейских странах продолжает ухудшаться. Большую обеспокоенность вызывают страны со слабыми системами здравоохранения и их возможности справиться с эпидемией. Развитие ситуации будет зависеть как от поведения вируса, так и от мер по сдерживанию инфекции, которые предпринимают страны. Дальнейшее увеличение числа новых случаев прогнозируемо, это закономерный ход развития эпидемического процесса. На настоящий момент важно продолжать проводимые сдерживающие мероприятия по выявлению, тестированию, лечению и отслеживанию контактов с наращиванием мер социального дистанцирования по мере изменения эпидситуации. Пандемия — это общий вызов, так как у вируса нет границ и остановить его можно будет усилиями всех стран, — резюмирует Батыр Бердыклычев.