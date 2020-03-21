|
Самые смешные анекдоты про коронавирус
21.03.2020 17:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
В это непростое время, когда очень много негативных новостей, Intex-press
Срочная новость: Zеwа купила Applе, Facebook и Microsoft.
***
— Слыхал, из-за коронавируса отменили все концерты Ольги Бузовой!
— Как говорится, не было бы счастья…
***
Люди, которые упаковками скупают туалетную бумагу, — отчаянные оптимисты. Они почему-то уверены, что у них будет еда.
***
Всего за $1000 наша фирма приедет к вам на работу в костюмах химзащиты, показательно выведет вас из офиса и увезет с включенной мигалкой на 14 дней в уютный лесной домик с большим количеством алкоголя и еды. Искать вас полмесяца точно никто не будет.
***
Медики еще достоверно не определили, передается коронавирус через деньги или нет. Но наш директор решил, что излишняя осторожность никогда не повредит, поэтому не стал выплачивать нам зарплату.
***
Вы знаете, на карантине дома совсем не скучно! Но как такое может быть, что в 1 кг пакета риса 2789 зерен, а в другом — 2804?
***
Люди, не надо паники! Не отравляйте себе последние дни жизни!
***
— Бэрримор, что это за вой на болотах?
— Население скупает туалетную бумагу, сэр.
— Но зачем?
— Гречка оказалась не очень, сэр.
***
Чётта я очкую — мой собакен перестал подавать лапу и не подходит ближе метра!
Если бы ситуацию в стране исследовал аналитик по данным о розничных продажах, он бы пришел к выводу, что симптомами заражения коронавирусом являются непреодолимое желание есть гречку и сильный понос.
***
Пандемия? Не уверен.
Из знакомых заболел только Том Хэнкс.
***
Ерунда весь этот вирус-кризис! Меня, например, отправили с работы на карантин. Причем разово выплатили две повышенные зарплаты и подарили новый планшет для удаленной работы. Естественно, с оплаченным безлимитом. Врач регулярно звонит-приходит-проверяет. Даже еду доставляют три раза в день. Из ресторана! Короче говоря, поначалу все было очень даже норм. А потом я проснулся…
***
Раньше говорили: «Война все спишет!»
А теперь говорят: «Коронавирус все спишет!»
***
Зять теще: «Вот вы, мама, вечно на меня ворчите, а я все равно вас ценю и уважаю! Вот, путевку вам купил, в Милан!»
***
Открыл соцсети, удивился: откуда у меня в друзьях столько вирусологов? Нормальные же политологи были.
***
В супермаркете мужик подкатывает здоровенную тележку, доверху забитую покупками, долго и нудно все это выкладывает. Кассирша, пробивая, заметила, что среди этого всего нет туалетной бумаги и решила подшутить.
– А туалетную бумажку не забыли? Мужик напрягся, потом выдал:
– Ба, так у меня же чек 54 метра!
***
Когда ты смеешься над всеми этими шутками про коронавирус, но смех превращается в кашель.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В это непростое время, когда очень много негативных новостей, Intex-press предлагает вам улыбнуться и прочитать нашу подборку анекдотов на злобу дня.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)