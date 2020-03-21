«Ждать не приходится». Как работает скоростной автобус, который пустили вместо закрытого метро

Источник материала: Tut.by

В Минске на выходные закрыли несколько станций метро — от «Фрунзенской» до «Каменной горки». Взамен для людей пустили компенсационный наземный транспорт — автобусы 913с. Как они работают — в нашем материале.





Напомним , пять станций метро закрыли на два выходных дня 21 и 22 марта для работ по присоединению третьей ветки метро — нужно врезать стрелочный перевод между второй и третьей линиями. На это время транспортники как пустили специальный автобус 913с, который повторяет движение поездов в метро, только на земле, так и добавили транспорт на существующие маршруты.

Маршрут 913с: с каких остановок идет и где не останавливается





На время закрытия станций метро выделил компенсационный транспорт — автобусы 913с. Они повторяют маршрут Автозаводской ветки от «Купаловской» до «Каменной горки» и останавливаются исключительно возле пяти закрытых станций подземки, других остановок автобус не делает.

От центра города автобус едет с остановки «Ленина» возле ГУМа через Городской вал и дальше по схеме, размещенной ниже. Заметим, что на этом отрезке пути возле улицы Немиги автобус не останавливается. Конечная на «Каменной горке» — остановка возле строительного магазина «Материк».

Обратно автобус едет так: с «Каменной горки» от остановки возле АЛМИ и далее по маршруту. На «Фрунзенской» автобус поворачивает в сторону Мельникайте, выезжает на проспект Победителей, делает остановку на «Замчище» и дальше останавливается там же, возле ГУМа, после чего повторяет круг.

Как часто ходит автобус и как платить, если у меня проездной на метро?





На закрытых станциях метро висят объявления, что подземный транспорт ходить в эти два дня не будет. Тут же есть схема движения компенсационного транспорта. Ниже объявление — если у пассажира есть проездной на метро, то платить за проезд в автобусе в эти два дня не надо — валидатор их просто не считывает. Такие же сообщения продублированы внутри 913с.

Толп возле закрытых дверей метро мы не заметили, многие по привычке идут, толкают дверь и только после этого читают объявление, а потом решают, как добираться.













— Круто, что автобус ездит без лишних остановок, — говорит один из пассажиров, уже проехавших по маршруту 913с.

Работают такие автобусы с 5.15 до 1.05. Интервал движения — 2−4 минуты. Ждать транспорт и правда не приходится, иногда на остановке в один момент стоит сразу три автобуса.

— Автобус ездит быстро и часто — каждые две минуты. Очень комфортно добираться, — отмечает еще одна пассажирка.





Толкучки в автобусах тоже нет. Возможно, сказывается стремление людей реже бывать в общественных местах во время пандемии коронавируса: недавно транспортники рассказали, что за последнюю неделю пассажиров в метро стало меньше на 115 тысяч, в наземном транспорте — на 102 тысячи.

Уменьшение пассажиропотока заметно и сейчас. Если большая толпа заходит в один автобус 913с на «Каменной горке», то два таких же автобуса едут за ним полупустыми. Иногда на конечные автобус приезжает и вовсе со считанными людьми.

Популярна остановка «Фрунзенска» — здесь много людей как заходит, так и выходит. Эта станция для пассажиров открыта и пока является конечной на Автозаводской ветке.













Пробок на дорогах из-за большого количества автобусов 913с днем мы не заметили. Сервис «Яндекс.Карты» оценивал ситуацию по Минску на 1 балл и показывал затор лишь на Городском валу.

Негативных комментариев от пассажиров мы не услышали, все отмечают, что замена организована комфортно и ждать транспорта не приходится.