ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Журналист Сергей Дорофеев: Кто-то еще не верит в то, что Европа в прямом смысле слова задыхается? А карантин в Беларуси не вводится

21.03.2020 17:01 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сергей Дорофеев поделился размышлениями о том, как в Беларуси реагируют на коронавирус.

Журналист Сергей Дорофеев: Кто-то еще не верит в то, что Европа в прямом смысле слова задыхается? А карантин в Беларуси не вводится
«Может произойти так, что месить бетон на стройке стабильности окажется просто некому». Известный телеведущий Сергей Дорофеев обратился к людям из «белорусского телевизора»

Сергей Дорофеев поделился размышлениями о том, как в Беларуси реагируют на коронавирус, пишет mogilev.online



— ...Люди из белорусского телевизора — коллеги-журналисты, телевизионные начальники и государственные чины! Некоторых из вас я знаю лично. Обращаюсь ко всем вам по праву наличия у меня синего белорусского паспорта. Просто как один из 10 000 000, — написал журналист. — Так сложилось, что ситуацию с пандемией я вижу изнутри. И, поверьте, не меньше вашего не хочу паники в Беларуси. Но паника возникает, возникает как раз от недостатка действий.

Апрельское молчание 1986-ого о ситуации в Беларуси не должно повториться в марте 2020-ого. Это мое личное предчувствие. Надеюсь, ошибочное.

Кто-то еще не верит в то, что Европа в прямом смысле слова задыхается? А карантин в Беларуси не вводится, т.к. экономика страны важнее? Но экономику делают люди! Может произойти так, что месить бетон на стройке стабильности окажется просто некому. Или больше никто не захочет.

Сергей Дорофеев предлагает посмотреть видео из Бергамо или любое другое из Италии и всего на мгновение представить себя на месте родных тех, кого везут по пустым улицам в военных грузовиках...

— Никого ни в чем не обвиняю, но люди из телевизора, пожалуйста, дайте мне (нам, зрителям/читателям, кто согласен со мной) больше поводов доверять вам! Сейчас подходящий момент навести мосты.

Журналист признается: если бы у него были дети, он бы не пустил их в детский сад/школу/университет.

— И пусть официально в Беларуси нет карантина, мне все равно... Почему? Я привык беспокоиться о себе сам. Даже не так — меня приучили думать о себе самому и никому не доверять. А хотелось бы верить и вверять!

...Люди из телевизора, не преуменьшайте опасности, смелее выносите новости о Сovid-19 на первые полосы, начинайте с них свои выпуски! И пусть там будет только правда, потому что и у вас есть дети, жены, мужья, престарелые родители. Уважаемые чины всех рангов, идите на эфиры, рассказывайте, повторяйте, будьте с нами! И это успокоит.

Сергей Дорофеев уверен: нам бы европейскую солидарность, белорусы бы тоже аплодировали бы врачам по вечерам.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сергей Дорофеев поделился размышлениями о том, как в Беларуси реагируют на коронавирус.
 
Новости дня
Новости
 
«Ждать не приходится». Как работает скоростной автобус, который пустили вместо закрытого метро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

20.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика