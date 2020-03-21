Журналист Сергей Дорофеев: Кто-то еще не верит в то, что Европа в прямом смысле слова задыхается? А карантин в Беларуси не вводится

Известный телеведущий Сергей Дорофеев обратился к людям из «белорусского телевизора» «Может произойти так, что месить бетон на стройке стабильности окажется просто некому».





mogilev.online Сергей Дорофеев поделился размышлениями о том, как в Беларуси реагируют на коронавирус, пишет













— ...Люди из белорусского телевизора — коллеги-журналисты, телевизионные начальники и государственные чины! Некоторых из вас я знаю лично. Обращаюсь ко всем вам по праву наличия у меня синего белорусского паспорта. Просто как один из 10 000 000, — написал журналист. — Так сложилось, что ситуацию с пандемией я вижу изнутри. И, поверьте, не меньше вашего не хочу паники в Беларуси. Но паника возникает, возникает как раз от недостатка действий.





Апрельское молчание 1986-ого о ситуации в Беларуси не должно повториться в марте 2020-ого. Это мое личное предчувствие. Надеюсь, ошибочное.





Кто-то еще не верит в то, что Европа в прямом смысле слова задыхается? А карантин в Беларуси не вводится, т.к. экономика страны важнее? Но экономику делают люди! Может произойти так, что месить бетон на стройке стабильности окажется просто некому. Или больше никто не захочет.





Сергей Дорофеев предлагает посмотреть видео из Бергамо или любое другое из Италии и всего на мгновение представить себя на месте родных тех, кого везут по пустым улицам в военных грузовиках...





— Никого ни в чем не обвиняю, но люди из телевизора, пожалуйста, дайте мне (нам, зрителям/читателям, кто согласен со мной) больше поводов доверять вам! Сейчас подходящий момент навести мосты.





Журналист признается: если бы у него были дети, он бы не пустил их в детский сад/школу/университет.





— И пусть официально в Беларуси нет карантина, мне все равно... Почему? Я привык беспокоиться о себе сам. Даже не так — меня приучили думать о себе самому и никому не доверять. А хотелось бы верить и вверять!





...Люди из телевизора, не преуменьшайте опасности, смелее выносите новости о Сovid-19 на первые полосы, начинайте с них свои выпуски! И пусть там будет только правда, потому что и у вас есть дети, жены, мужья, престарелые родители. Уважаемые чины всех рангов, идите на эфиры, рассказывайте, повторяйте, будьте с нами! И это успокоит.





Сергей Дорофеев уверен: нам бы европейскую солидарность, белорусы бы тоже аплодировали бы врачам по вечерам.



