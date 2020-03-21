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Горецкий центр соцобслуживания обратился к одиноким инвалидам и пожилым
21.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Горецкий районный центр социального обслуживания населения призывает одиноких пожилых и людей с инвалидностью ограничить посещение мест массового скопления населения, а также соблюдать меры профилактики. Это делается в целях профилактики и предупреждения распространения возбудителей ОРВИ.
В случае потребности в доставке товаров первой необходимости, лекарств, продуктов питания одинокие пожилые граждане и инвалиды могут обратиться по телефону горячей линии 3-49-72 (понедельник – пятница, с 8.00 до 13.00).
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Горецкий районный центр социального обслуживания населения призывает одиноких пожилых и людей с инвалидностью ограничить посещение мест массового скопления...
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