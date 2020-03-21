Горецкий центр соцобслуживания обратился к одиноким инвалидам и пожилым

Источник материала: Горецкий вестник

Горецкий районный центр социального обслуживания населения призывает одиноких пожилых и людей с инвалидностью ограничить посещение мест массового скопления населения, а также соблюдать меры профилактики. Это делается в целях профилактики и предупреждения распространения возбудителей ОРВИ.

В случае потребности в доставке товаров первой необходимости, лекарств, продуктов питания одинокие пожилые граждане и инвалиды могут обратиться по телефону горячей линии 3-49-72 (понедельник – пятница, с 8.00 до 13.00).