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Горецкий центр соцобслуживания обратился к одиноким инвалидам и пожилым

21.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Горецкий районный центр социального обслуживания населения призывает одиноких пожилых и людей с инвалидностью ограничить посещение мест массового скопления населения, а также соблюдать меры профилактики. Это делается в целях профилактики и предупреждения распространения возбудителей ОРВИ.

В случае потребности в доставке товаров первой необходимости, лекарств, продуктов питания одинокие пожилые граждане и инвалиды могут обратиться по телефону горячей линии 3-49-72 (понедельник – пятница, с 8.00 до 13.00).


 
 
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  Горецкий районный центр социального обслуживания населения призывает одиноких пожилых и людей с инвалидностью ограничить посещение мест массового скопления...
 
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