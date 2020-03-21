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Стоит ли бронировать туры сейчас? Мнение директора турфирмы
21.03.2020 18:57 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Стоит ли бронировать туры сейчас? Коронавирус вносит коррективы в отпускной график. Мировой туризм несёт большие убытки. Только в Европе эта сумма превышает миллиард евро в месяц. Что будет с туризмом этим летом, рассказали в программе
Алина Калацкая, директор туристической компании:
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Стоит ли бронировать туры сейчас? Коронавирус вносит коррективы в отпускной график. Мировой туризм несёт большие убытки. Только в Европе эта сумма превышает...
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