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В Беларуси за сутки зарегистрировано ещё 7 случаев коронавируса, теперь их 76

21.03.2020 19:34 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На 21 марта в больницах Беларуси находится 61 пациент с коронавирусом, они под постоянным медицинским контролем и на лечении. Часть пациентов, после прохождения лечения, уже получили отрицательные тесты и готовятся к выписке. Их планируют выписать на следующей неделе, сообщает телеграм-канал Минздрава.

За сутки добавилось ещё 7 случаев. Всего в Беларуси зарегистрировано 76 случаев коронавируса.

15 пациентов, у которых тест дал положительный результат, уже вылечены и выписаны из медицинских учреждений. 

За все время проведено уже более 20 тысяч тестов.
 
 
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На 21 марта в больницах Беларуси находится 61 пациент с коронавирусом, они под постоянным медицинским контролем и на лечении. Часть пациентов, после прохождения...
 
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