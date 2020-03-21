В Беларуси за сутки зарегистрировано ещё 7 случаев коронавируса, теперь их 76

За сутки добавилось ещё 7 случаев. Всего в Беларуси зарегистрировано 76 случаев коронавируса.





15 пациентов, у которых тест дал положительный результат, уже вылечены и выписаны из медицинских учреждений.





За все время проведено уже более 20 тысяч тестов.