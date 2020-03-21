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Премьеры Беларуси и России договорились по нефти. Подробности не сообщаются

21.03.2020 19:40 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Вопросы поставок нефти, торгово-экономического сотрудничества и борьбы с коронавирусов обсудили в телефонном разговоре премьер-министры Беларуси и России Сергей Румас и Михаил Мишустин.

Об этом сообщили в пресс-службе белорусского правительства 21 марта.

Отмечается, что стороны договорились о возобновлении поставок нефти для полной загрузки белорусских НПЗ.

«Главы правительств отметили достижение принципиальных договоренностей по параметрам сотрудничества в нефтяной сфере, учитывающих взаимные интересы сторон. Реализация этих договоренностей позволит обеспечить поставку российской нефти на нефтеперерабатывающие предприятия Республики Беларусь в полном объеме и на согласованных условиях», — сообщает пресс-служба кабмина РФ.

Премьеры обсуждали также вопросы интеграционного взаимодействия в Союзном государстве, Евразийском экономическом союзе и ход строительства Белорусской АЭС.

Румас поблагодарил коллегу за принятие российским правительством решения обеспечить транзит через территорию РФ граждан Беларуси, которые возвращаются на родину авиационным транспортом из третьих стран.

Ранее на заседании по вопросам поставок нефти 21 марта Александр Лукашенко заслушал доклад о работе белорусских нефтеперерабатывающих предприятий. Ему было доложено, что российская сторона полностью поддержала предложения Беларуси по поставкам нефти. В чем именно заключались предложения, пока не сообщается.

Напомним, на фоне вспышки коронавируса договоренности стран ОПЕК+ о снижении добычи сырья провалились. В результате Нефть на торгах марки Brent 9 марта резко подешевела на 22%. Стоимость одного барелля нефти марки Brent на открытии торгов 9 марта составила $38, тогда как на закрытии торгов накануне она стоила $46. Разница составила $32,5.

9 марта Румас заявил, что последствия падения цен на нефть и девальвации российского рубля для Беларуси пока оценить сложно. Но данная ситуация может помочь договориться с Россией о поставках сырья.

В конце 2019 года на переговорах президентов Беларуси и РФ вопрос цены на нефть не был решен. С 1 января подача нефти на белорусские НПЗ была остановлена.

 
 
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Вопросы поставок нефти, торгово-экономического сотрудничества и борьбы с коронавирусов обсудили в телефонном разговоре премьер-министры Беларуси и России Сергей...
 
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