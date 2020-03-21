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Мирон Маркевич: «Играть чемпионат Беларуси? Я не думаю, что это правильно. И Беларусь тоже никуда не убежит от коронавируса»

21.03.2020 20:08 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич прокомментировал проведения матчей чемпионата Беларуси со зрителями, несмотря на пандемию коронавируса.

«Я не думаю, что это правильно. И Беларусь, считаю, тоже никуда от этой проблемы не убежит. Возьмем Бергамо. «Аталанта» с «Валенсией» матч в ЛЧ провели, сейчас в этом городе один из самых высоких показателей по смертности из-за болезни. Я не говорю, что в этом виноват был только футбол, но и футбол в том числе.

Доиграть [чемпионат Украины], считаю, надо. Но в первую очередь исходить из ситуации, которая сложится по заболеваемости. Если вирус не отступит, какой тогда смысл восстанавливать соревнования?» – сказал Маркевич.

Знаешь, кто будет чемпионом Беларуси? На каждого из фаворитов дают кэф больше 2!

 
 
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Глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич прокомментировал проведения матчей чемпионата Беларуси со зрителями, несмотря на пандемию коронавируса.
 
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