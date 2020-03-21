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ЧМ в Минске и Риге могут перенести на 2022 год, ЧМ-2020, видимо, проведут в 2021-м

21.03.2020 19:58 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Инсайдер TSN Даррен Дрегер высказался касательно отмены ЧМ-2020 в Швейцарии из-за пандемии коронавируса.

«Технически чемпионат мира был отложен. Ожидается, что Швейцария получит право принять турнир в 2021 году, а сроки проведения остальных будут сдвинуты на год», – написал Дрегер.

Ранее стало известно, что конгресс ИИХФ обсудит возможный перенос чемпионата мира в Швейцарии на другой год.

В 2021 году турнир должен пройти в Беларуси и Латвии, в 2022 – в Финляндии, в 2023 – в России, в 2024 – в Чехии, в 2025 – в Швеции и Дании.

 
 
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Инсайдер TSN Даррен Дрегер высказался касательно отмены ЧМ-2020 в Швейцарии из-за пандемии коронавируса.
 
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