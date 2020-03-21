Главный инфекционист Минздрава рассказал о коронавирусе

Источник материала: Вороновская газета





Главный внештатный инфекционист Минздрава, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ, профессор Игорь Карпов рассказал газете « Медицинский Вестник » об особенностях коронавирусной инфекции.

— Что известно на данный момент о клинических симптомах заболевания?

— Основной особенностью клинических проявлений коронавирусной инфекции является дебют заболевания с повышения температуры и появления кашля. При гриппе, например, заболевание начинается с заложенности носа или появления насморка, головной боли. Здесь же преобладают явления общего характера: слабость, разбитость, боли в мышцах, но, повторяю, характерным считается раннее присоединение кашля на фоне относительно более редких проявлений со стороны верхних дыхательных путей. Судя по многочисленным зарубежным публикациям, значительных отличий в клинической картине в разных странах не наблюдается.- Изменились ли факторы риска тяжелого течения заболевания? Что именно подразумевается под тяжелым течением?

— Факторами риска тяжелого течения заболевания являются возраст старше 60 лет, наличие серьезной сопутствующей патологии — ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии, сахарного диабета, хронической обструктивной болезни легких, онкологической патологии. Как правило, тяжесть коронавирусной инфекции определяется наличием дыхательной недостаточности, присоединением сердечно-сосудистых и почечных осложнений.

— Действительно ли применение ибупрофена и других нестероидных противовоспалительных препаратов может осложнить течение болезни? По мнению французских медиков, они уменьшают реакцию иммунной системы. Что используется для снижения температуры?

— Для снижения температуры рекомендуется использовать прежде всего парацетамол и лекарственные средства на его основе. Действительно, в настоящее время высказываются мнения о сдержанном отношении к ибупрофену в качестве жаропонижающего средства при коронавирусной инфекции.

— Какая терапия назначается при бессимптомном течении, при средней тяжести и при тяжелом проявлении заболевания?

— Общеизвестно, что однозначной этиотропной терапии при коронавирусной инфекции не существует. Назначение хлорохина, интерферонов, антиретровирусных препаратов пока не имеет достаточных убедительных данных. Их используют при серьезных формах заболевания как дополнение к комплексной терапии, направленной на поддержание адекватного функционирования основных систем организма. При бессимптомном и нетяжелом течении организм справляется с инфекцией сам за счет формирования специфического иммунитета.

— Происходят ли с вирусом мутации и чем это объясняется?

Происходящие с вирусом мутации объясняются его высокой приспосабливаемостью. Коронавирус имеет длинную линейную РНК, которая действительно часто мутирует и способна подстраиваться под различных хозяев. Коронавирус встречается у многих млекопитающих, рептилий, рыб. Все изменения в структуре вируса направлены на освоение им новых биологических ниш, это адаптация к организму хозяина, способность избежать воздействия иммунитета.

— Почему дети болеют реже?

— Дети болеют коронавирусной инфекцией не реже, но, к счастью, легче. Это действительно важно и, вполне вероятно, связано с нюансами формирования респираторной системы у детей. Такие возрастные особенности существуют не только для клеток респираторной системы, но и для других клеток детского организма, например, в сосудистом эндотелии. Такое хорошо забытое, к счастью, заболевание, как сыпной тиф, значительно легче переносили дети, чем взрослые. Так что данная особенность течения некоторых заболеваний у детей хорошо известна.

— Когда ожидается вакцина?

— Появились публикации о том, что вакцина от коронавируса уже проходит первую фазу испытаний в США. Однако говорить даже о ранних результатах пока не приходится. Обычно этот процесс занимает по крайней мере несколько месяцев. Оценивается не только ее эффективность, но и опасность побочных эффектов, которые могут возникнуть при применении.

Эксперты по инфекционным заболеваниям в США полагают, что антитела, содержащиеся в сыворотке крови пациентов, которые уже выздоровели от коронавируса, могут быть эффективны при лечении.

Сыворотка выздоровевших пациентов достаточно часто использовалась при лечении различных инфекционных заболеваний. При геморрагических лихорадках такой метод показал свою клиническую состоятельность. Это и понятно, т. к. в основе подобного рода заболеваний лежат генерализация вирусной инфекции и поражение кровеносного русла. Мне представляется, что использование сыворотки выздоровевших при коронавирусной инфекции, вызывающей тяжелое поражение легких, не будет достаточно эффективным. Хотя при некоторых формах заболевания, характеризующегося тяжелой интоксикацией, подобные препараты могут принести пациенту пользу.

— Что вы думаете по поводу использования препарата ремдесивир?

— Ремдесивир не является принципиально новым лекарственным средством. Это неспецифичный нуклеотидный аналог, который использовался при многих вирусных заболеваниях. Его применение при коронавирусной инфекции в этом году было начато в феврале в Китае. Я еще раз подчеркну, что это исследовательское применение, так называемые клинические испытания. Будем надеяться, что они пройдут успешно. Пока есть ощущение, что первая реакция специалистов по поводу его эффективности довольно сдержанная.

— Как вы считаете, закончится ли эпидемия с приходом теплого периода?

Что касается прихода весны и потепления, хотелось бы думать, что это повлияет на эпидемическую ситуацию. Все мы хотим оптимистического сценария развития событий. Однако, как вы понимаете, клиническому врачу скорее свойственно готовиться к лечению пациентов и делать для этого все возможное. Это правильный подход.

— Каковы самые действенные меры профилактики для людей, которые остаются на своих рабочих местах?

— Меры профилактики заключаются в ограничении ненужных передвижений, контактов, бережном отношении к старшему поколению. Памятуя о контингентах риска, сейчас самое время проявить заботу о них. Стоит лишний раз доставить им продукты, максимально ограничить контакты с членами семьи, имеющими катаральные проявления, в том числе с больными детьми. То, что у младших членов семьи может протекать в форме обыкновенной простуды, у старших может вылиться в тяжелое заболевание с поражением легких. Очень важно часто мыть руки, т. к. контактный путь передачи заболевания вполне реален. Лица, по долгу службы контактирующие с большим количеством людей, могут использовать маски, которые не нужно забывать менять и правильно утилизировать. Эти мероприятия являются простыми, понятными и легко выполнимыми.

іnterfax.by