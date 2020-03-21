|
Генич о работе на матче ЧБ: «Это было незабываемо! Спасибо «Ислочь» и «Неман»
21.03.2020 18:37 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Комментатор «Матч ТВ»
«Это было незабываемо! Спасибо, «Ислочь» и
Добавим, что комментатор
Напомним, «Матч ТВ» приобрел права на показ матчей чемпионата и Кубка Беларуси.
Беларусь – единственная страна в
АБФФ приняла решение не откладывать начало футбольного чемпионата. Он стартовал по запланированному графику – 19 марта. Зрителям разрешено посещать трибуны.
Ранее АБФФ сообщила, что при этом следит за ситуацией с коронавирусом.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)