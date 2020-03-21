Генич о работе на матче ЧБ: «Это было незабываемо! Спасибо «Ислочь» и «Неман»

Источник материала: Tribuna.com

Комментатор «Матч ТВ» поделился мнением о работе в эфире на матче первого тура чемпионата Беларуси.

«Это было незабываемо! Спасибо, «Ислочь» и , – написал Генич в твиттере.

Добавим, что комментатор поблагодарил Tribuna.com за помощь в подготовке к эфиру. Редакция прислала Геничу несколько советов по чемпионату Беларуси и командам «Неман» и «Ислочь» .

Напомним, «Матч ТВ» приобрел права на показ матчей чемпионата и Кубка Беларуси.

Беларусь – единственная страна в , которая не отменила чемпионат по хоккею, футболу и гандболу из-за коронавируса.

АБФФ приняла решение не откладывать начало футбольного чемпионата. Он стартовал по запланированному графику – 19 марта. Зрителям разрешено посещать трибуны.

Ранее АБФФ сообщила, что при этом следит за ситуацией с коронавирусом.