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Генич о работе на матче ЧБ: «Это было незабываемо! Спасибо «Ислочь» и «Неман»

21.03.2020 18:37 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился мнением о работе в эфире на матче первого тура чемпионата Беларуси.

«Это было незабываемо! Спасибо, «Ислочь» и «Неман», – написал Генич в твиттере.

Добавим, что комментатор поблагодарил Tribuna.com за помощь в подготовке к эфиру. Редакция прислала Геничу несколько советов по чемпионату Беларуси и командам «Неман» и «Ислочь».

Напомним, «Матч ТВ» приобрел права на показ матчей чемпионата и Кубка Беларуси.

Беларусь – единственная страна в Европе, которая не отменила чемпионат по хоккею, футболу и гандболу из-за коронавируса.

АБФФ приняла решение не откладывать начало футбольного чемпионата. Он стартовал по запланированному графику – 19 марта. Зрителям разрешено посещать трибуны.

Ранее АБФФ сообщила, что при этом следит за ситуацией с коронавирусом.

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