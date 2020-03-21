Пара прилетела на отдых вместе. Но границы закрыли, и оказалось, что вернуться домой может только жених

Источник материала: Tut.by

Екатерина Карева и Роман Емельянов вместе уже пятый год. Она белоруска, он россиянин. Оба живут в Москве. В марте пара полетела на неделю в Черногорию. Небольшой отдых превратился в непростое приключение. В связи с коронавирусом Россия закрыла границы , и теперь вернуться домой из поездки может только Роман. Но молодой человек не собирается оставлять девушку в чужой стране. Он сдал обратный билет, и теперь они вместе решают, как быть дальше.



Фото: личный архив Екатерины Каревой

Поездка в Черногорию — подарок, который Рома сделал Кате на день рождения. Билеты молодой человек купил еще в конце января. На отдых они отправились 12 марта. 18-го планировали вернуться в Москву.

— Когда мы сюда прилетели, здесь было спокойно. Мы арендовали машину, много гуляли, — вспоминает Екатерина. — В отпуске у нас правило: не читать новостей, поэтому в один день, а точнее 16 марта, мы проснулись, вышли на улицу — и поняли, что все вокруг изменилось. Закрылись кафе, возле банкоматов стали появляться очереди, в магазины начали пускать только по 50 человек. Причем, расстояние между покупателями в очереди должно быть примерно два метра.

С 15 марта Черногория закрыла границы. Здесь приостановили авиасообщение, отменили массовые мероприятия, запрещено перевозить людей в общественном транспорте.

— Вечером 16 марта мне написала подруга: 18-го Россия закрывает границы с Беларусью, спросила: «Что ты будешь делать?», — туристка вспоминает, как узнала, что оказалась в ловушке. — Шенгена, а значит и возможности улететь через другую страну, у меня нет. Я разволновалась, мы тут же купили мне новый дорогой билет до Москвы. Самолет должен был улетать 17 марта в 10 утра. Мы навели будильники, легли спать, но за час до вылета пришло сообщение: рейс отменен.

С тех пор, с улыбкой вспоминают молодые люди, важное правило отпуска — поменьше сидеть в интернете, было нарушено. Ребята стали мониторить новости и телеграм-каналы.

— Изначально обратные билеты у нас были на 18 марта. Мы боялись, что меня не пустят, но все равно поехали в аэропорт, — продолжает Екатерина. — Аэропорт Тиват был закрыт на карантин. Рядом находилось около трехсот туристов. Людей пускали лишь в туалет. Оказалось, проблемы теперь не только у меня: Черногория сообщила, что не выпускает россиян. Правда, позже ситуация разрешилась, и Рома в любой момент мог обратиться в посольство и улететь.

— Но как я оставлю свою девушку одну?! — подключается к разговору Роман. — Пока не ясно, что с ней будет дальше, будем сидеть здесь вместе.



Фото: личный архив Екатерины Каревой

Молодые люди сдали билеты до Москвы и сняли на три дня жилье в двух километрах от аэропорта. Обратились в МИД, в ближайшее посольство Беларуси — оно в Сербии. Консул, вспоминает Екатерина, сказала: «В Черногории застряло шесть белорусов. Идут переговоры, чтобы их забрала Россия, но пока ничего непонятно».

— Мы уже даже хотели экстренно пожениться. Скорее всего, это бы помогло Кате улететь со мной, — описывает происходящее Роман. — Но из-за того, что мы граждане разных стран, расписать нас в российском посольстве в Черногории не могут. Подгорица — это все-таки не Лас-Вегас.

«Раз в месяц, а то и два, мы стали ездить друг к другу в Минск и Москву»

Черногория — единственная страна в Европе, где до 17 марта не было обнаружено ни одного случая коронавируса. На улицах, делятся наблюдениями Екатерина и Роман, паники нет. Молодые люди тоже стараются не расстраиваться.



Фото: личный архив Екатерины Каревой

— Рома уже не первый раз совершает для меня по-настоящему мужские поступки, — говорит Екатерина. — Если бы не он, я бы никогда спокойно не смогла принять Москву. В Минске я работала педагогом. Когда переехала, Рома помог мне переключится на другую сферу. Сейчас я занимаюсь рекламой. Однажды он очень круто изменил мою жизнь, и продолжаетэто делать до сих пор.

Первый шаг в их истории был тоже за Ромой. Случилось это семь лет назад в одном из сообществ в «ВКонтакте».

— Когда я увидела фотографии Ромы, он мне сразу очень понравился, — возвращается к тем событиям девушка. — Я долго смотрела на снимки в его профиле, но никак не решалась написать. И однажды вечером он написал мне сам. Просто сказал: «Привет», а я, как особа очень романтичная, подумала: это судьба.

— Катя постоянно писала длинные посты о жизни, — слово за молодым человеком. — Я понял — это глубокий и талантливый человек, и захотел с ней пообщаться.

Катя жила тогда в Минске, молодой человек переезжал из Ижевска в Москву. Почти год они переписывались. А потом Роман приехал к Кате на неделю.

— Еще в переписке я поняла, что это мой человек, — с улыбкой вспоминает Катя. — Через три дня после того, как он вернулся из Минска домой, я взяла отгулы на работе и отправилась к нему на неделю. И все — после этого раз в месяц, а то и два, мы стали ездить друг к другу. Зарплаты уходили на билеты. В какой-то момент мы уже просто не могли смотреть на автобусы.

— И тогда я предложил Кате навсегда переехать ко мне в Москву, — вспоминает Роман. — Она поддержала мою идею. С тех пор дольше чем на неделю мы не расставались.

— Когда осознала, что даже если мы сможем улететь в Россию, из-за закрытых границ мне придется лететь в Минск, а Роме остаться в Москве, — я расплакалась, — не скрывает эмоций девушка. — Минимум до 1 мая мы не увидимся.

— Роман, а вы не хотите переехать на время в Минск? Беларусь пока не закрывала границы.

— Думаю, из-за работы это вряд ли получится, — объясняет Роман. По профессии он дизайнер. — Где-то в середине поездки я получил информацию, что те, кто был в последнее время за границей, должны две недели работать из дома. Компьютер у меня с собой, поэтому с четверга я работаю удаленно. Но через 14 дней должен быть в офисе.

Екатерина тоже на «удаленке».

— Сейчас для нас главное, отправить Катю домой, — стараясь не поддаваться эмоциям, говорит Роман. — Пусть даже мы полетим разными рейсами и до мая окажемся в разных странах.

— А когда все это закончится, сразу в ЗАГС?

— Вот освободимся отсюда, тогда и подумаем об этом подумаем, — шутит Катя.

P.S. Пока готовился текст, Екатерина узнала, что сможет улететь в Россию — ее все-таки возьмут на борт. Осталось только купить билеты, которые сейчас трудно достать.