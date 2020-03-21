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В Китае постепенно снимают ограничения, связанные с коронавирусом

21.03.2020 20:41 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. Эпидемиологическая ситуация в Китае стабилизируется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Введенные в связи с коронавирусом ограничения постепенно отменяются. Это связано с резким сокращением числа новых инфицированных.

В Китае постепенно снимают ограничения, связанные с коронавирусом

За последние три дня на территории материкового Китая не зафиксировали ни одного местного случая заражения. Все новоиспеченные пациенты недавно прибыли из-за рубежа.

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В стране продолжаются клинические испытания вакцины против COVID-19. В них принимают участие 108 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет.

В Китае постепенно снимают ограничения, связанные с коронавирусом

Участникам проекта введут антитела, после чего в течение двух недель они будут находиться на карантине под наблюдением медиков (подробнее здесь).

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Новости Китая. Эпидемиологическая ситуация в Китае стабилизируется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Введенные в связи с коронавирусом ограничения...
 
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