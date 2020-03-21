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В Китае постепенно снимают ограничения, связанные с коронавирусом
21.03.2020 20:41 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Китая. Эпидемиологическая ситуация в Китае стабилизируется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Введенные в связи с коронавирусом ограничения постепенно отменяются. Это связано с резким сокращением числа новых инфицированных.
За последние три дня на территории материкового Китая не зафиксировали ни одного местного случая заражения. Все новоиспеченные пациенты недавно прибыли из-за рубежа.
В стране продолжаются клинические испытания вакцины против COVID-19. В них принимают участие 108 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет.
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Новости Китая. Эпидемиологическая ситуация в Китае стабилизируется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Введенные в связи с коронавирусом ограничения...
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