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Коронавирус обнаружен у легенды итальянского футбола и его сына
21.03.2020 23:44 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бывший капитан сборной Италии по футболу Паоло Мальдини и его сын Даниэль заразились коронавирусом, сообщает официальный
Отмечается, что состояние 51-летнего Паоло и 18-летнего Даниэля не вызывает опасений. Они оба находятся в изоляции.
Мальдини является рекордсменом чемпионата Италии по числу проведенных матчей — 647. При этом на протяжении всей карьеры он выступал за «Милан».
В составе сборной Италии Паоло провел 126 матчей (больше только Фабио Каннаваро и Джанлуиджи Буффон).
Мальдини — семикратный чемпион Италии и пятикратный победитель Лиги чемпионов. Сейчас он занимает должность технического директора «Милана».
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Бывший капитан сборной Италии по футболу Паоло Мальдини и его сын Даниэль заразились коронавирусом, сообщает официальный сайт «Милана».
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