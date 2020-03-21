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Коронавирус обнаружен у легенды итальянского футбола и его сына

21.03.2020 23:44 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший капитан сборной Италии по футболу Паоло Мальдини и его сын Даниэль заразились коронавирусом, сообщает официальный сайт «Милана».


Инстаграм Паоло Мальдини

Отмечается, что состояние 51-летнего Паоло и 18-летнего Даниэля не вызывает опасений. Они оба находятся в изоляции.

Мальдини является рекордсменом чемпионата Италии по числу проведенных матчей — 647. При этом на протяжении всей карьеры он выступал за «Милан».

В составе сборной Италии Паоло провел 126 матчей (больше только Фабио Каннаваро и Джанлуиджи Буффон).

Мальдини — семикратный чемпион Италии и пятикратный победитель Лиги чемпионов. Сейчас он занимает должность технического директора «Милана».

 
 
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Бывший капитан сборной Италии по футболу Паоло Мальдини и его сын Даниэль заразились коронавирусом, сообщает официальный сайт «Милана».
 
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