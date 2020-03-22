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Не густо, но и не пусто. Проехали по ТРЦ Минска и убедились, что коронавирус не парализовал жизнь горожан
22.03.2020 00:00 — Новости о Коронавирусе | realt.by
Источник материала: realt.by
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Не густо, но и не пусто. Проехали по ТРЦ Минска и убедились, что коронавирус не парализовал жизнь горожан
Кажется, что сегодня все, кому не лень, только и говорят, что о коронавирусе. Об этом каждый день по разным каналам вещают по телевидению, об этом говорят на работе,...
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