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Не густо, но и не пусто. Проехали по ТРЦ Минска и убедились, что коронавирус не парализовал жизнь горожан

22.03.2020 00:00 — Новости о Коронавирусе | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В GreenCity– нет толпы, но и не пусто

Не густо, но и не пусто. Проехали по ТРЦ Минска и убедились, что коронавирус не парализовал жизнь горожан

Автомобильная стоянка перед торговым центром, как и в будние обычные дни, забита машинами. Как правило, в выходные дни люди посещают торговые центры, чтобы закупиться продуктами на всю неделю, пройтись по магазинам и обновить свой гардероб.

Не густо, но и не пусто. Проехали по ТРЦ Минска и убедились, что коронавирус не парализовал жизнь горожан
Не густо, но и не пусто. Проехали по ТРЦ Минска и убедились, что коронавирус не парализовал жизнь горожан
Не густо, но и не пусто. Проехали по ТРЦ Минска и убедились, что коронавирус не парализовал жизнь горожан
Не густо, но и не пусто. Проехали по ТРЦ Минска и убедились, что коронавирус не парализовал жизнь горожан
Не густо, но и не пусто. Проехали по ТРЦ Минска и убедились, что коронавирус не парализовал жизнь горожан
Не густо, но и не пусто. Проехали по ТРЦ Минска и убедились, что коронавирус не парализовал жизнь горожан

Работают почти все кассы в продуктовом супермаркете. Около каждой – по одному, два, три человека. Никакой паники, никто не скупает продукты. В ассортименте есть все.

Не густо, но и не пусто. Проехали по ТРЦ Минска и убедились, что коронавирус не парализовал жизнь горожан
Не густо, но и не пусто. Проехали по ТРЦ Минска и убедились, что коронавирус не парализовал жизнь горожан

В кафе тоже не многолюдно, но не скажешь, чтобы было совсем пусто.

Не густо, но и не пусто. Проехали по ТРЦ Минска и убедились, что коронавирус не парализовал жизнь горожан

В Galleria Minsk - как в будние дни

Деловая жизнь в выходные дни на проспекте Победителей в выходные замирает. Но вот в ТРЦ Galleria Minsk людей столько же, как и в будние дни.

Не густо, но и не пусто. Проехали по ТРЦ Минска и убедились, что коронавирус не парализовал жизнь горожан
Не густо, но и не пусто. Проехали по ТРЦ Минска и убедились, что коронавирус не парализовал жизнь горожан
Не густо, но и не пусто. Проехали по ТРЦ Минска и убедились, что коронавирус не парализовал жизнь горожан
Не густо, но и не пусто. Проехали по ТРЦ Минска и убедились, что коронавирус не парализовал жизнь горожан

В зоне отдыха по одному-два человека за столиками. Масок на лицах ни у кого нет.

Не густо, но и не пусто. Проехали по ТРЦ Минска и убедились, что коронавирус не парализовал жизнь горожан
Не густо, но и не пусто. Проехали по ТРЦ Минска и убедились, что коронавирус не парализовал жизнь горожан
Не густо, но и не пусто. Проехали по ТРЦ Минска и убедились, что коронавирус не парализовал жизнь горожан

В Galileoвсе тоже идет своим чередом

Не густо, но и не пусто. Проехали по ТРЦ Минска и убедились, что коронавирус не парализовал жизнь горожан
Не густо, но и не пусто. Проехали по ТРЦ Минска и убедились, что коронавирус не парализовал жизнь горожан

Благодаря своему месторасположению, в Galileo, кроме минчан, всегда много приезжих. Не стал исключением и сегодняшний день.

Не густо, но и не пусто. Проехали по ТРЦ Минска и убедились, что коронавирус не парализовал жизнь горожан
Не густо, но и не пусто. Проехали по ТРЦ Минска и убедились, что коронавирус не парализовал жизнь горожан
Не густо, но и не пусто. Проехали по ТРЦ Минска и убедились, что коронавирус не парализовал жизнь горожан
Не густо, но и не пусто. Проехали по ТРЦ Минска и убедились, что коронавирус не парализовал жизнь горожан
Не густо, но и не пусто. Проехали по ТРЦ Минска и убедились, что коронавирус не парализовал жизнь горожан

Есть люди и в «Соседях». Очередей в кассах нет.

Не густо, но и не пусто. Проехали по ТРЦ Минска и убедились, что коронавирус не парализовал жизнь горожан

Не пусто и в DanaMall

Многолюдно и на стоянке около ТРЦ DanaMall, и в самом магазине. Лишь изредка встречаются люди в масках.

Не густо, но и не пусто. Проехали по ТРЦ Минска и убедились, что коронавирус не парализовал жизнь горожан
Не густо, но и не пусто. Проехали по ТРЦ Минска и убедились, что коронавирус не парализовал жизнь горожан
Не густо, но и не пусто. Проехали по ТРЦ Минска и убедились, что коронавирус не парализовал жизнь горожан
Не густо, но и не пусто. Проехали по ТРЦ Минска и убедились, что коронавирус не парализовал жизнь горожан
Не густо, но и не пусто. Проехали по ТРЦ Минска и убедились, что коронавирус не парализовал жизнь горожан

Из брендовых магазинов многие выходят с покупками.

Не густо, но и не пусто. Проехали по ТРЦ Минска и убедились, что коронавирус не парализовал жизнь горожан
Не густо, но и не пусто. Проехали по ТРЦ Минска и убедились, что коронавирус не парализовал жизнь горожан

В ресторане тоже не пусто.

Не густо, но и не пусто. Проехали по ТРЦ Минска и убедились, что коронавирус не парализовал жизнь горожан
Не густо, но и не пусто. Проехали по ТРЦ Минска и убедились, что коронавирус не парализовал жизнь горожан

В ТРЦ «Замок» - не многолюдно

По сравнению с другими торговыми центрами, в ТРЦ «Замок" не многолюдно.

Не густо, но и не пусто. Проехали по ТРЦ Минска и убедились, что коронавирус не парализовал жизнь горожан
Не густо, но и не пусто. Проехали по ТРЦ Минска и убедились, что коронавирус не парализовал жизнь горожан
Не густо, но и не пусто. Проехали по ТРЦ Минска и убедились, что коронавирус не парализовал жизнь горожан
Не густо, но и не пусто. Проехали по ТРЦ Минска и убедились, что коронавирус не парализовал жизнь горожан
Не густо, но и не пусто. Проехали по ТРЦ Минска и убедились, что коронавирус не парализовал жизнь горожан

Но на ледовой арене есть и взрослые, и маленькие любители коньков.

Не густо, но и не пусто. Проехали по ТРЦ Минска и убедились, что коронавирус не парализовал жизнь горожан

 
 
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