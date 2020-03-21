ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Чемпионат мира по хоккею 2020 года отменен

21.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Чемпионат мира по хоккею 2020 года отменен

Об этом сообщила Международная федерация хоккея (IIHF).

Решение было принято в связи с продолжающейся пандемией коронавируса COVID-19. Учитывая текущие обстоятельства и последующие обсуждения с различными заинтересованными сторонами, Совет IIHF решил, что ЧМ в Цюрихе и Лозанне не может состояться.

«Это жестокая реальность для международной хоккейной семьи, но мы должны с ней смириться. Коронавирус — это глобальная проблема, которая требует значительных усилий со стороны государственных органов для борьбы с его распространением. Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать эту борьбу. Мы должны пока отложить спорт и поддержать как госорганы, так и хоккейную семью», — сказал президент IIHF Рене Фазель.

Кроме того, отложен Конгресс IIHF 2020 года, который должен был состояться в Цюрихе с 21 по 23 мая. В сообщении Международной федерации хоккея отмечается, что нет возможности перенести турнир этого года в другую страну. Потенциальный сценарий переноса чемпионата мира в Швейцарии на другой год — это вопрос, который должен обсуждаться в рамках конгресса с учетом того факта, что страны-организаторы следующих чемпионатов мира определены до 2025 года. Поэтому решение не будет принято до следующего конгресса организации.

Турнир должен был пройти 8-24 мая в Цюрихе и Лозанне.

Источник: БелТА

✏ Подписывайтесь на телеграм-канал «Гродно Медиа Group» по короткой ссылке @GrodnoMediaGroup.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщила Международная федерация хоккея (IIHF). Решение было принято в связи с продолжающейся пандемией коронавируса COVID-19. Учитывая текущие обстоятельства
 
Новости дня
Новости
 
Отменили чемпионат мира по хоккею
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

21.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
22.03.2020
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика