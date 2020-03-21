Сергей Ясинский: «Если в Беларуси не будет выявлено футболистов с коронавирусом, то мы можем играть. Если они появятся, надо прекращать»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер Сергей Ясинский после матча с «Городеей» (1:0) поделился мнением о том, внесет ли коронавирус коррективы при проведении чемпионата Беларуси.

Беларусь – единственная страна в Европе, которая не стала останавливать чемпионат. Он начался как и планировалось – 19 марта. Зрителям не запрещено посещать стадионы.

– Вмешается ли в проведение чемпионата коронавирус?

– Вообще это вопрос не ко мне. Но мое мнение, если у нас не будет выявлено футболистов с коронавирусом, то мы можем играть. Если они появятся, надо прекращать. Вопрос в другом: зрителей, возможно, стоит ограничить приток. Но поклонники футбола тоже должны понимать: не обязательно каждый раз ходить в большое скопление народа, – сказал Ясинский.

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