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Сергей Ясинский: «Если в Беларуси не будет выявлено футболистов с коронавирусом, то мы можем играть. Если они появятся, надо прекращать»
21.03.2020 18:29 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
Беларусь – единственная страна в Европе, которая не стала останавливать чемпионат. Он начался как и планировалось – 19 марта. Зрителям не запрещено посещать стадионы.
– Вмешается ли в проведение чемпионата коронавирус?
– Вообще это вопрос не ко мне. Но мое мнение, если у нас не будет выявлено футболистов с коронавирусом, то мы можем играть. Если они появятся, надо прекращать. Вопрос в другом: зрителей, возможно, стоит ограничить приток. Но поклонники футбола тоже должны понимать: не обязательно каждый раз ходить в большое скопление народа, – сказал Ясинский.
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Сергей Ясинский: «Если в Беларуси не будет выявлено футболистов с коронавирусом, то мы можем играть. Если они появятся, надо прекращать»
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