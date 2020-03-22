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ВОЗ полностью поддерживает предпринимаемые в Беларуси меры против COVID-19

22.03.2020 09:44 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ВОЗ поддерживает действия Минздрава Беларуси по раннему выявлению вируса, отслеживанию контактов, их изоляции и по профессиональному оказанию помощи пациентам. Об этом говорится в письме, которое директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге направил министру здравоохранения Беларуси Владимиру Каранику, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

ВОЗ полностью поддерживает предпринимаемые в Беларуси меры против COVID-19

Ханс Клюге выразил особенную обеспокоенность угрожающим и быстрым распространением коронавирусной инфекции в Европейском регионе. ВОЗ призывает все страны активизировать свои усилия, используя сочетание мер, основанных на фактических данных общественного здравоохранения, для сдерживания заболевания и контроля его распространения, что имеет решающее значение в Европе. "В этой связи, мы хотели бы выразить нашу полную поддержку и солидарность в отношении предпринимаемых в Беларуси мер против COVID-19", - говорится в письме.

"В Беларуси с 23 января 2020 года организована процедура тестирования граждан на коронавирусную инфекцию. За все время проведено уже более 20 тыс. тестов", - сообщили в пресс-службе.

В особенности региональный директор ВОЗ подчеркнул профессиональный подход Министерства здравоохранения Беларуси к реагированию на чрезвычайную ситуацию с COVID-19, включая раннее выявление случаев заражения, отслеживание контактов, изоляцию и оказание помощи пациентам. "Эти меры чрезвычайно важны, чтобы остановить передачу и предотвратить распространение коронавирусной инфекции", - отмечается в письме.

Крайне важное значение для решения общей проблемы имеет осведомленность людей о рисках и рекомендуемых мерах по снижению вероятности заражения COVID-19. В связи с этим, Ханс Клюге высоко оценил активные действия Беларуси по обеспечению регулярного и открытого информирования населения о развитии ситуации и предпринимаемых мерах. "Мы также благодарны Беларуси за открытость в обмене информацией и своевременную отчетность, в соответствии с Международными медико-санитарными правилами, что помогает нам лучше понять природу и ход этой эпидемии и координировать меры реагирования в глобальном масштабе", - сказано в письме.

Признавая сложность ситуации, в ВОЗ рады отметить, что подход белорусского Минздрава соответствует рекомендациям организации. "Все меры принимаются с учетом развития эпидемиологической ситуации и адекватной оценки существующих рисков", - обратил внимание Ханс Клюге.

ВОЗ продолжит сотрудничество и будет готова и впредь оказывать необходимую поддержку Беларуси в реализации мер по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

 
 
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