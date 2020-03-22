Ильхам Алиев перечислил годовую заработную плату в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом













АЗЕРТАДЖ , в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики "О мерах по охране здоровья населения и усилению борьбы с коронавирусной инфекцией в Азербайджанской Республике" от 19 марта 2020 года создан Фонд поддержки борьбы с коронавирусом. Как сообщает, в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики "О мерах по охране здоровья населения и усилению борьбы с коронавирусной инфекцией в Азербайджанской Республике" от 19 марта 2020 года создан Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.





Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 19 марта 2020 года из резервного фонда Президента Азербайджанской Республики первоначально выделено 20 миллионов манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.