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Ильхам Алиев перечислил годовую заработную плату в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом
22.03.2020 09:52 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев перечислил в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом свою годовую заработную плату.
Как сообщает
Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 19 марта 2020 года из резервного фонда Президента Азербайджанской Республики первоначально выделено 20 миллионов манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.
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Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев перечислил в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом свою годовую заработную плату.
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