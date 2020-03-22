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Генич о высшей лиге: «Есть ощущение, что все встанет на паузу в понедельник. В Европе могут сказать Беларуси, что незачем выделяться»
22.03.2020 10:21 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Комментатор «Матч ТВ»
– Может быть, какой-то матч
– Не знаю. Я же наемный работник, штатный комментатор. Куда поставят, туда поставят. Хотя, может быть, «Динамо-Брест» –
В Европе сейчас очень внимательно следят за чемпионатом Беларуси, и могут сказать, что вы такие отчаянные и незачем выделяться, когда практически по всему миру все турниры приостановлены. Возможно, запрет будет в виде рекомендаций, которые неплохо было бы исполнить. Мне почему-то кажется, что чемпионат Беларуси, как и все другие европейские чемпионаты, нажмет на паузу.
– Тогда вообще спортивным каналам Беларуси, России, Украины нечего будет показывать. Мы хоть как-то спасаем.
– Да, вы хоть как-то спасаете, но что делать. Вы же не объясните чиновникам из
Чемпионат Беларуси не боится коронавируса
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Генич о высшей лиге: «Есть ощущение, что все встанет на паузу в понедельник. В Европе могут сказать Беларуси, что незачем выделяться»
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич считает, что чемпионат Беларуси в понедельник могут приостановить из-за коронавируса.
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