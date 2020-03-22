Генич о высшей лиге: «Есть ощущение, что все встанет на паузу в понедельник. В Европе могут сказать Беларуси, что незачем выделяться»

Источник материала: Tribuna.com

Комментатор «Матч ТВ» считает, что чемпионат Беларуси в понедельник могут приостановить из-за коронавируса.

– Может быть, какой-то матч чемпионата Беларуси вы бы хотели прокомментировать в будущем?

– Не знаю. Я же наемный работник, штатный комментатор. Куда поставят, туда поставят. Хотя, может быть, «Динамо-Брест» – или «Динамо-Минск» – БАТЭ. На поединках с такими топ-командами поработать было бы интересно. Но, опять же, не знаю судьбу чемпионата Беларуси, не представляю, что будет дальше. Есть ощущение, что все встанет на паузу в ближайший понедельник.

В Европе сейчас очень внимательно следят за чемпионатом Беларуси, и могут сказать, что вы такие отчаянные и незачем выделяться, когда практически по всему миру все турниры приостановлены. Возможно, запрет будет в виде рекомендаций, которые неплохо было бы исполнить. Мне почему-то кажется, что чемпионат Беларуси, как и все другие европейские чемпионаты, нажмет на паузу.

– Тогда вообще спортивным каналам Беларуси, России, Украины нечего будет показывать. Мы хоть как-то спасаем.

– Да, вы хоть как-то спасаете, но что делать. Вы же не объясните чиновникам из . Они, конечно, не могут настаивать, в приказном порядке заставить федерацию остановить футбол, но они могут порекомендовать. А то, что нечего показывать? Вы сами видите, какая ситуация творится в мире. Надо что-то архивное показывать, – сказал Генич.

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