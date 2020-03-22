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Коронавирус в мире: количество заболевших превысило 307 тысяч, 92 тысячи выздоровели, 13 тысяч погибли

22.03.2020 10:30 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В мире коронавирусом COVID-19 заболели более 307 тысяч человек, более 92 тысяч выздоровели, более 13 тысяч умерли.

Об этом свидетельствуют данные специалистов Университета Джона Хопкинса, опубликованные на сайте Gis and Data.

За прошедшие сутки количество подтвержденных случаев COVID-19 выросло почти на 32 тысячи, умерли 1652, а выздоровели 4121, из них 793 — в Италии.

В Испании 69 известных ученых в открытом письме правительству призвали еще сильнее ограничить свободу передвижения. Иначе, по их мнению, неизбежный крах системы здравоохранения может произойти «в районе 25 марта». Страна, 18% населения которой старше 65 лет, уже серьезно пострадала от пандемии коронавируса: подтверждено более 25 тысяч случаев заболевания, умерли 1375 человек.

В Великобритании число подтвержденных случаев заражения за сутки возросло почти на тысячу и составило 5018 человек. При этом количество летальных исходов увеличилось на 56, до 233. Как пишет Би-би-си, согласно компьютерной модели, разработанной в Имперском колледже Лондона и используемой для информирования правительства, в стране от коронавируса может погибнуть полмиллиона человек, если не принять превентивных мер.


В Украине подтверждены 47 случаев заболевания коронавирусной инфекцией — это на шесть больше, чем сутками ранее. Все шесть новых случаев зарегистрированы в Киеве. С 23 марта в столице Украины прекращают пассажирские перевозки. Режим чрезвычайной ситуации введен в Житомирской, Черновицкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской и Киевской областях, а также в Киеве.

В России за сутки зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции. Общее число заболевших достигло 306 человек. Роспотребнадзор заявил, что в Москве с 21 марта фитнес-клубы, бассейны и аквапарки обязаны прекратить допуск посетителей.

В Беларуси Минздрав сообщил о 76 подтвержденных случаях коронавируса. 15 пациентов уже выписаны из больницы, пишет tut.by.
 
 
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В мире коронавирусом COVID-19 заболели более 307 тысяч человек, более 92 тысяч выздоровели, более 13 тысяч умерли.
 
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