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Reuters: оргкомитет Олимпиады-2020 рассматривает варианты переноса Игр

22.03.2020 11:19 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Организационный комитет Токио-2020 начал рассматривать варианты переноса летней Олимпиады из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

«Нас наконец-то попросили смоделировать ситуацию в случае переноса Игр. Обговариваются планы B, C, D – в зависимости от сроков отсрочки», – заявил источник. 

Второй источник агентства, который также близок к оргкомитету, подтвердил, что перенос Игр обсуждается. Рассматривается варианты переноса на один и два года, но некоторые сотрудники организации надеются на задержку в месяц или 45 дней. 

Окончательное решение примет Международный олимпийский комитет (МОК), но позиция Японии будет являться важным фактором при принятии решения, отмечает Reuters. 

 
 
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Организационный комитет Токио-2020 начал рассматривать варианты переноса летней Олимпиады из-за пандемии коронавируса.
 
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