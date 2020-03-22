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Reuters: оргкомитет Олимпиады-2020 рассматривает варианты переноса Игр
22.03.2020 11:19 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Организационный комитет Токио-2020 начал рассматривать варианты переноса летней
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к ситуации.
«Нас наконец-то попросили смоделировать ситуацию в случае переноса Игр. Обговариваются планы B, C, D – в зависимости от сроков отсрочки», – заявил источник.
Второй источник агентства, который также близок к оргкомитету, подтвердил, что перенос Игр обсуждается. Рассматривается варианты переноса на один и два года, но некоторые сотрудники организации надеются на задержку в месяц или 45 дней.
Окончательное решение примет Международный олимпийский комитет (
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Организационный комитет Токио-2020 начал рассматривать варианты переноса летней Олимпиады из-за пандемии коронавируса.
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