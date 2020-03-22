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США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом

22.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом

США занимают третье место в мире по общему числу зафиксированных случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Университет Джонса Хопкинса, который в реальном времени осуществляет подсчеты, исходя из данных властей страны, ВОЗ и других официальных источников.

Всего на 04.13 22 марта в Китае был зафиксирован 81 тыс. 321 случай инфицирования, согласно данным университета. При этом 3 тыс. 260 человек умерли и 71 тыс. 862 вылечились. В Италии насчитывается 53 тыс. 578 заболеваний, летальных исходов 4 тыс. 825 и 6072 человека излечились от вируса. В США было выявлено 25 тыс. 493 случая заболевания, зафиксировано 307 смертей, 171 зараженный выздоровел.

В общем рейтинге за США следует Испания (25,3 тыс. случаев заболевания), Германия (22,2 тыс. случаев) и Иран (20,6 тыс. случаев).

Согласно статистике университета в мире выявили 304,5 тыс. случаев заболевания. Зафиксировано почти 13 тыс. смертельных исходов, выздоровели 91,6 тыс. человек.

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США занимают третье место в мире по общему числу зафиксированных случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Университет Джонса...
 
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