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Марина Арзамасова: «Мы в Париже. Все по-хардкору. Завтра должен быть самолет в Минск»

22.03.2020 13:21 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусская легкоатлетка Марина Арзамасова рассказала о том, как пытается вернуться в Беларусь.

«Вчера немного развела панику, но там действительно все серьезно. Наши рейсы каждый день отменяли. Мы ждали вылет 21-го числа вечером, но за день этот же рейс был отменен. 20-го числа рано утром я пришла на разминочку и из Минска сообщили, что есть перелет в тот же день в 16.55. Тоже сложный, ночной, с двумя пересадками, но вроде как верный.

Мы резко собрались и погнали в Лиссабон в такой ливень, что страшно было ехать. На вход в аэропорт огромная очередь, но благодаря тому, что мы с малышариком, нас пропустили. Мы пошли на стойку, нас регистрируют, один наш чемодан уже уехал на ленте. И потом до девушки доходит, что мы не бельгийцы и нам нельзя в страну. Никакие объяснения, уговоры, следующие билеты не помогают.

Из Минска резко присылают рейс, он через 20 минут. Говорят, попробуют закинуть в систему нас — бегите. Но это все бессмысленно — другой терминал на автобусе, плюс чемодан еще бы достать из Lost&Found. Потом мы просто часик тремся и ждем хоть чего-то. Присесть за стол нельзя.

Взяли отель, он оказался напротив Continenta. Пошли с Ильей вдвоем за едой, а там все уже по одному только и так смотрели на нас. Все ходят в масках (где их берут?), бегают люди поодиночке тоже. Это был вчерашний день, который нас только готовил к сегодняшнему Собирались ехать к нашим гребцам на базу и ждать всем вместе помощи. Но перемещения по стране ограничены и их за нами полиция не выпустила. И нас бы не пустила на выезд из Лиссабона.

Мы резко поехали в аэропорт узнать, посадят ли нас на самолет. Мне с твердой уверенностью сказали, что нет. Только одним билетом. А он стоит просто космос — 3400 евро.

Потом я почти отчаявшись обратилась на регистрации, они сто раз перепроверили следующий перелет и посадили на рейс через 15 минут! На выходе проверка паспортов — полиция и нас не пропускают. Но в итоге мы в Париже. Сюда тоже только резиденты, мы чудом прорвались забрать багаж. Когда мы приехали в отель, я поняла, что не нахожу свою карту. Карточку, на которой все держится! Вот это было финалом.

Когда я ее нашла, то просто расплакалась. У нас все по-хардкору. Завтра должен быть самолет наш в Минск. Может звучит как фигня, но нет», — написала Арзамасова в своем Instagram.

Добавим, что в Португалии до 2 апреля объявлено чрезвычайное положение для борьбы с распространением коронавируса.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская легкоатлетка Марина Арзамасова рассказала о том, как пытается вернуться в Беларусь.
 
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