ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Площадь – пока святое»: выступающие против завода АКБ под Брестом люди больше боятся свинца, чем коронавируса

22.03.2020 14:43 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Несмотря на плохую погоду и десятки случаев заражения COVID-19 в Беларуси, 22 марта на площадь Ленина в Бресте вышли более 200 человек.
1 из 4

Днем 22 марта на площади Ленина в Бресте прошло традиционное воскресное кормление голубей в знак протеста против аккумуляторного завода «АйПауэр», который построен в нескольких километрах от областного центра. Несмотря на метель и короновирус, которым, по официальным данным, в Беларуси заразились более 70 человек, на площадь вышли более 200 человек, пишет "Брестская газета".

Мы спросили у людей на площади, не боятся ли они, выходя на молчаливую акцию протеста, заразиться коронавирусом.

«Наверное, присутствует страх у всех, это естественно, но вышли, потому что нужно отстаивать свои интересы. Кто за нас? Молодежь не пойдет, лишаются работы многие, поэтому надо нам выходить, – говорит одна из постоянных участниц молчаливых акций протеста против завода. – У нас дети, внуки есть, а это вопрос очень серьезный. Запустят, не дай Бог, завод, потравят нас – и что тогда?»

«Вируса не боюсь, не верю в него, меня это не касается. Я веду здоровый образ жизни, страшилкам из других стран не верю, считаю, что это накручено, что это не про нас. А завод – это серьезно, если запустят его. Полетит свинец – то тут ничего не сделаешь, и никакой здоровый образ жизни мне не поможет», – считает стоящая рядом с ней женщина.

Активистка Юлия Зубик говорит, что пока успокаивает тот факт, что по официальной информации в Бресте нет случаев заболевания.

«Ну и соблюдаем меры предосторожности, стоим на расстоянии, за руку не здороваемся, ездим личным транспортом. Меры предосторожности, конечно, приняты. Площадь – пока святое», – считает активистка.

Противница завода Юлия Ничипорук обращает внимание, что официального карантина пока нет, так что «гуляем все»:

«И в целях предосторожности больше находимся на свежем воздухе, а не в закрытом помещении. Уехали – все окна оставили открытыми, проветриваем комнаты и проветриваемся сами. Люди, которые выходят на площадь, однозначно больше боятся завода, чем коронавируса. Вирус пройдет, а завод останется минимум на 50 лет».

Активист Андрей Слиж пришел на площадь в маске, однако она желтого цвета – цвета борьбы с заводом АКБ:

«Наверное, свинец страшнее, чем коронавирус. Коронавирус в отдаленном будущем, будет – не будет: эпидемия немножко раздута. Предохраняться, конечно, надо. Но сейчас у нас более актуальная проблема свинец. Вообще-то от свинца пока больше в мире умерло людей», – считает мужчина.


Строительство аккумуляторного завода «АйПауэр» на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест» началось в конце 2017 года. Его запуск изначально планировался в августе 2018 года, потом в конце 2018 года. В 2019-м сроки тоже не раз продлевались. В эксплуатацию завод до сих пор не введен – в июне 2019 года по решению председателя Брестского облисполкома реализация проекта была приостановлена до устранения имеющихся нарушений.

Одновременно со стройкой в Брестском регионе началась кампания против появления в СЭЗ этого предприятия. На протяжении всего этого времени инициативная группа брестчан и жителей района, а также ее сторонники постоянно заявляют о многочисленных нарушениях на разных этапах реализации проекта.

Начиная с 4 марта позапрошлого года каждое воскресенье противники завода выходят на площадь Ленина покормить голубей и тем самым высказать свой молчаливый протест против завода. За это многих из них не раз задерживали и штрафовали.
 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несмотря на плохую погоду и десятки случаев заражения COVID-19 в Беларуси, 22 марта на площадь Ленина в Бресте вышли более 200 человек.
 
Новости дня
Новости
 
Из «Внуково» в Минск доставлена группа белорусов, застрявших за границей из-за коронавируса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

21.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
22.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика