Банки советуют воздержаться от использования наличных. Вопросы есть и к банкоматам

Источник материала: Tut.by

Банки рекомендуют белорусам сократить использование наличных денег в пользу дистанционной оплаты товаров и услуг. Некоторые и вовсе советуют воздержаться от оплаты наличкой. В Нацбанке рассказали FINANCE.TUT.BY, какие деньги попадают под карантин.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Доступными нам каналами мы обратились к нашим согражданам с призывом избегать очередей в банках и воздержаться от использования наличных денег», — сообщает Белорусский народный банк. В качестве альтернативы для оплаты товаров и услуг банк предлагает использовать мобильное приложение.

«Для обеспечения безопасного ведения своей деятельности и проявления всяческой заботы о своих клиентах, партнерах, сотрудниках и в целом общества БНБ-Банк максимально перешел на удаленный режим работы. Призываем всех своих клиентов и партнеров перейти к дистанционному ведению дел, в том числе при помощи систем дистанционного банковского обслуживания», — отмечают в банке.

В МТБанке также рекомендуют «максимально пользоваться безналичными платежами в качестве эффективной меры профилактики».

— МТБанк рекомендует клиентам соблюдать все рекомендации ВОЗ и Министерства здравоохранения Республики Беларусь, а также максимально пользоваться безналичными платежами (расчеты банковскими картами) в качестве эффективной меры профилактики, — рассказали FINANCE.TUT.BY в МТБанке. — В банк не поступало какой-либо информации о введении дополнительных санитарно-гигиенических норм в части обработки наличных денег, поэтому процедура работы с наличными деньгами стандартная.

Белинвестбанк в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией также рекомендует прибегать к дистанционному обслуживанию — через интернет-банкинг и мобильное приложение, где можно оформлять заявки на карты, открывать депозиты, получать кредиты, переводить денежные средства с карты на карту/счет и совершать валютно-обменные операции.

Сообщения с рекомендациями использовать дистанционные каналы обслуживания также разместили на своих сайтах Статусбанк и Банк Дабрабыт .

БПС-Сбербанк сообщает, что «реорганизовал свою работу с учетом практических рекомендаций Всемирной организации здравоохранения».

— В частности, банк обращает внимание на целесообразность использования частными и бизнес-клиентами дистанционных каналов банковского обслуживания. Онлайн-каналы доступны 24/7 и позволяют совершать практически полный комплекс финансовых операций, оставаясь дома или в офисе, — отмечают в БПС-Сбербанке. — Банк понимает, что в случае введения режима чрезвычайного положения на территории Республики Беларусь невозможность посещения отделений банка скажется на финансовом положении многих индивидуальных предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса, а также граждан, вынужденных временно оставить работу.

БПС-Сбербанк напоминает, что ряд услуг можно совершить дистанционно с помощью удаленных каналов обслуживания.

Нацбанк: «Денежная наличность изначально помещается на 14-дневный карантин»

Регулятор рассказал, что сейчас «вся поступающая в Национальный банк денежная наличность изначально помещается на 14-дневный карантин».

— Затем осуществляется тщательная сортировка банкнот и монет по степени загрязненности и износа, после которой назад в обращение выдаются только чистые и не имеющие каких-либо повреждений банкноты и монеты, а по низким номиналам банкнот (5 и 10 рублей) — в обращение выдаются преимущественно новые, ранее не обращавшиеся, банкноты. При этом стоит учитывать, что количество денежной наличности, выпускаемой из Национального банка ежемесячно, составляет небольшую долю всей наличности, находящейся в обороте (в кассах банков и НКФО, на руках у физических лиц, в кассах юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и т.д.), — пояснили в Нацбанке.

Регулятор обращает внимание на то, что «после контакта даже с не имеющими загрязнений банкнотами и монетами необходимо соблюдать традиционные правила гигиены». «Наиболее же безопасным является использование бесконтактных платежей и дистанционных каналов банковского обслуживания», — отмечают в Нацбанке.

Россиянам также рекомендовали реже расплачиваться наличными и не пользоваться банкоматами

Россиянам стоит как можно меньше пользоваться наличными деньгами, а вместо них использовать бесконтактные платежи. Такую рекомендацию дал на интернет-конференции глава Сбербанка Герман Греф, передает РБК. По словам Грефа, на примере Китая стало понятно, что использование наличных бумажных денег способствует распространению заболевания.

«Как можно меньше пользоваться наличными в это время и использовать бесконтактные платежи», — посоветовал Греф, пояснив, что он обращается не только к клиентам банка, но и ко всем жителям страны. Он также порекомендовал не пользоваться банкоматами, а если без этого не обойтись — использовать перчатки или дезинфицирующие средства.

Глава Сбербанка рекомендовал не пользоваться банкоматами для тех услуг, где можно применить мобильный телефон. Если банкомат все же пришлось использовать для снятия наличных, необходимо следить за чистотой рук, продезинфицировать их или снимать деньги в перчатках, уточнил он.

15 марта не использовать наличные деньги во время пандемии коронавируса со ссылкой на рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) советовал и Роспотребнадзор. Если наличные все же пришлось взять в руки, нужно воспользоваться дезинфицирующими средствами и не трогать лицо.