Стали известны болезни, повышающие риск смерти при коронавирусе

Источник материала: Вороновская газета





В отчете итальянского общества инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия указаны заболевания, которые повышают риск летального исхода при коронавирусной инфекции , пишет newsru.com.

Оказалось, что сердечно-сосудистые заболевания и диабет увеличивают риск смерти при коронавирусе на 10,5% и 7,3% соответственно. Далее идут пациенты с хроническими респираторными заболеваниями – 6,3%, гипертонией – 6% и онкологическими заболеваниями – 5,6%.

К тому же, глава отделения интенсивной терапии клиники в Ломбардии отметил, что половине «тяжелых» больных в отделении меньше 65 лет, а также есть много пациентов 20-30 лет. Различие в том, сказал врач, что молодые люди более здоровы, поэтому чаще выживают.

Напомним, Ломбардия стала первым регионом Италии, где в конце февраля была вспышка коронавируса, а теперь страна находится на первом месте в мире по числу жертв новой инфекции – 4032 человека.

ОНТ