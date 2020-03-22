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Папа римский призвал всех христиан вместе прочитать «Отче наш» в полдень 25 марта

22.03.2020 15:30 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Папа римский Франциск призвал всех христиан мира совместно помолиться за окончание пандемии коронавируса. С такой инициативой глава Римско-католической церкви выступил в традиционном воскресном обращении к верующим «Ангелус», в третий раз подряд из-за карантина передававшемся онлайн и в телеэфире.


Фото: Reuters

«В эти дни испытания, когда все человечество столкнулось с угрозой пандемии, хочу предложить всем христианам воссоединиться в обращении к небесам. Приглашаю всех глав церквей, всех христианских общин, христиан всех конфессий воззвать к Всевышнему, помолившись одновременно. Приглашаю произнести „Отче наш“ 25 марта в полдень», — сказал Франциск.

Он также объявил, что в пятницу, 27 марта, лично совершит молитву с балкона собора Святого Петра. «На пандемию вируса мы хотим ответить пандемией молитвы и сочувствия», — добавил понтифик.

В Италии с момента начала пандемии коронавирусом заразились более 53,5 тыс. человек, умерли от вызываемого инфекцией заболевания и его последствий почти 5 тыс. человек. На всей территории страны с 10 марта действует строгий карантин и запрет на передвижение населения без веской причины.

 
 
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Понтифик 27 марта лично совершит молитву с балкона собора Святого Петра.
 
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