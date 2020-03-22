Экономист: Удар по российской экономике рикошетом бьет и по белорусской

«БелГазета» побеседовала со старшим аналитиком «Альпари» Вадимом Иосубом. Резкое снижение цен на нефть деморализовало рынки и обрушило российский рубль. Удар по российской экономике рикошетом бьет и по белорусской. Как скажется на Беларуси падение мировых цен на нефть? Это катастрофа для белорусского нефтяного офшора или благо? Что станет с белорусским рублем? Об этомпобеседовала со старшим аналитиком «Альпари»





«РОССИЯ ХОТЕЛА ПОЖИВИТЬСЯ ЗА ЧУЖОЙ СЧЕТ





- Попытки России обрушить американский рынок сланцевой нефти - большая глупость. О том, что добытчики сланцевой нефти сейчас банкротятся, чаще всего говорят люди, которые вообще не понимают, что такое банкротство. Для них банкротство - смерть предприятия, амбарный замок на дверях, а всех людей выгоняют на улицу. На самом деле банкротство - уже давно смена менеджмента на более эффективный.





Полезно вспомнить последнее падение цен на нефть, которое длилось полтора года. Тогда они упали со $115 за баррель летом 2014г. до менее $30 в самом начале 2016г. - почти в четыре раза. Давайте посмотрим, как это повлияло на американские компании: они снизили добычу, но как только падение цен прекратилось, начали ее наращивать. С тех пор добыча нефти в США обогнала добычу нефти в Саудовской Аравии и России, вышла на новые максимумы. И хотя цены не вернулись на уровень 2014г., сейчас Америка добывает больше, чем тогда, имеет гораздо большую долю на рынке. Если тогда снижение цен не убило сланцевую промышленность США, сомневаюсь, что нынешнее падение на 25% ее добьет.





Истоки нынешнего обвала цен на нефть лежат в желании России получить преференции, бонусы за чужой счет, в частности - за счет Саудовской Аравии. Во-первых, согласно предыдущим договоренностям, которые действовали в рамках ОПЕК+, Саудовская Аравия брала на себя дополнительные обязательства по единоличному сокращению добычи нефти - бонусами от этого пользовались все.





После вспышки коронавируса цены на нефть устойчиво шли вниз, по сути - с начала 2020г. Все участники ОПЕК пришли к консенсусу, что надо сокращать добычу нефти для дальнейшего поддержания цен. Но еще в феврале Россия заявила, что ничего сокращать не надо.





Понятно, что России, как и всем нефтедобывающим странам, невыгодно снижение цен на нефть. Мне кажется, здесь шла игра нервов: Россия рассчитывала, что страны ОПЕК сократят добычу без участия России, доля рынка у них снизится, а у России - сохранится либо даже увеличится. А если даже и не сократят, то сохранится статус-кво. Такая хитрая позиция России.





Но желание России получить бонусы за счет действий других, не принося ничего в жертву, «высадило на коня» Саудовскую Аравию. Там решили: не хотите сокращать - значит, и старые решения действовать не будут. Своеобразный покер получился: Россия решила поблефовать, повысить ставки, а в ответ получила еще больший блеф со стороны Саудовской Аравии. Каждый производит, сколько хочет и продает по ценам, по каким хочет. В прошлые выходные Саудовская Аравия заявила о готовности резко нарастить объемы поставок нефти. А раз они больше всех сокращали, то им проще всего и увеличить. На нейтральной территории между Саудовской Аравией и Кувейтом находятся гигантские запасы нефти, которые являлись предметом спора, потом вроде страны договорились об их использовании. И законсервированные с 2014г. запасы нефти в любой момент могут быть расконсервированы. На рынок может хлынуть такой поток нефти, что нынешняя цена покажется счастьем.





«В БЕЛАРУСИ ОЧЕНЬ ХИТРАЯ СИТУАЦИЯ С ЦЕНАМИ НА НЕФТЬ»





- Для Беларуси падение цен на нефть - катастрофа или благо?





- Во-первых, мне не нравится формулировка - для Беларуси… Некорректно говорить: для США, для Беларуси. Вот для России такая формулировка приемлема, если учитывать, какая доля экономики у нее завязана на нефти.





В Беларуси на самом деле очень и очень хитрая ситуация с ценами на нефть. Влияние этих цен на белорусскую экономику есть прямое (отечественная нефтепереработка) и косвенное - через Россию.





Сначала поговорим о прямом влиянии. Ситуация очень непростая. Традиционно мы брали у России 18 млн тонн нефти, перерабатывали ее и отправляли на высокомаржинальные европейские рынки нефтепродуктов. В те моменты все было очень просто: нефть дорогая, нефтепродукты - еще дороже, рентабельность нефтепереработки растет. Растет выручка НПЗ, растет приток валюты в страну, растут налоги, которые НПЗ платят в бюджет, растут экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты.





Сейчас уже нет поставок нефти из России, по чайной ложке там-сям набираем по сути в два раза меньше. То, что мы перерабатываем сейчас, в первую очередь закрывает потребности внутреннего рынка, а на экспорт остается совсем немного. В этой ситуации, раз уж волей случая мы сократили экспорт, дешевая нефть чисто теоретически может означать более низкие цены на внутреннем рынке. Т.е. если бы получили обычные объемы нефти из России, то можно было бы говорить о потерях на экспорте нефтепродуктов, а поскольку нефти у нас мало, экспорта нефтепродуктов почти нет (нельзя терять на том, чего нет), в этом можно найти и определенный плюс. А когда мы вернемся к прежним объемам покупки нефти из России и альтернативных источников, нам будет интересна высокая цена на нефть.





Теперь про влияние через Россию, а фактически - через российский реальный сектор. Очевидно, что низкая цена на нефть - плохо для российского бюджета, для российского рубля, для российской экономики в целом. Замедление экономики приведет к снижению спроса на белорусские товары. Россия для нас - примерно половина всего экспорта. А если не считать нефтепродукты и калийные удобрения, то почти 90%. Конечно, когда Россию начинает штормить, она покупает меньше белорусских товаров - для нашей экономики это плохо. Но этот эффект растянут во времени: сначала снижение цен на нефть начинает сказываться на российской экономике, а затем и на белорусской, на курсе белорусского рубля.





- Падение цен на нефть, надо понимать, уже отразилось на курсе белорусского рубля?





- Нет, на курсе белорусского рубля это еще никак не сказалось. Очень важный момент: не надо путать изменения белорусского рубля и изменения других иностранных валют. Изменения белорусского рубля характеризуется очень простой вещью - изменением валютной корзины: если стоимость корзины растет, значит, белорусский рубль падает, и наоборот. С начала года белорусская корзина выросла на два процента, грубо говоря, это вообще ни о чем. Более того, если посмотреть, как менялась белорусская валютная корзина, то в январе она была вообще стабильной, в первой половине февраля произошел рост примерно на два процента, и со второй половины февраля, включая все бурные события последней недели, корзина колебалась на уровне 2-2,5% к началу года. С ней вообще ничего не происходило. В прошлый понедельник мы видели рост доллара на 5% и одновременно минус 5% по российскому рублю - это была чисто внешняя история про российский рубль. За день российский рубль упал по отношению к доллару на 10%, в результате у нас доллар вырос на 5%, российский рубль упал на 5%.





Каждый день за прошедшую неделю доллар и российский рубль действовали на противофазе: то доллар растет, а российский рубль падает, то уже доллар снижается, а российский рубль восстанавливается.





Более того, даже отсутствие экспорта нефтепродуктов оказалось не столь критичным. С одной стороны, у нас снижается экспорт нефтепродуктов, но при этом снижается и импорт нефти из России. С точки зрения торгового баланса тоже ничего страшного не произошло. Даже отсутствие российской нефти, которой нет с начала года, на белорусском рубле не отразилось.





- Белорусам стоит беспокоиться по поводу таких скачков курсов валют?





- Все зависит от того, как белорусы себя ведут. Если каждый день задаваться вопросом, в какой валюте хранить сбережения, то каждый день будет беспокойным. Чтобы перестать беспокоиться и начать жить, рекомендуется диверсификация по валютам. Есть очень простой совет: держать сбережения в разных валютах. Учитывая нашу конкретную ситуацию, я бы держал половину в белорусских рублях на депозитах (под максимально возможную ставку на сегодняшний день - 12%), а вторую половину разделил бы между долларом и евро. Доллар растет - вроде рублевая часть сбережений обесценивается, а валютная часть сбережений укрепляется, идет обратный процесс - все происходит наоборот. Ни резкий рост доллара, ни резкое падение доллара при такой валютной корзине не будет создавать поводов для беспокойства. А если постоянно задавать себе вопрос, не поменять ли мне сегодня все белорусские рубли на доллары или не поменять ли завтра все доллары на белорусские рубли, это приведет к постоянным ошибкам по поводу того, что делать и когда.









«ДЕШЕВАЯ САУДОВСКАЯ НЕФТЬ НЕ ДОБРАЛАСЬ ДО БЕЛОРУССКИХ НПЗ»





- Премьер-министр Сергей Румас считает, что падение цен на нефть улучшает позиции белорусской стороны на нефтяных переговорах с Россией. Это так?





- Мне кажется, это сугубо теоретическое предположение: вроде и нефть дешевле, значит, можно и дешевле покупать ее в альтернативных источниках. А значит, может быть, и Россия быстрее уступит.





Но мы знаем из практики, что Румас на днях встречался с Мишустиным (председатель правительства России. - Ред.), сделал ему какие-то новые предложения, которые у нас не озвучены. Но мы ничего не слышали, чтобы российская сторона приняла белорусские предложения. Теоретически логика в таком предположении есть, но практической пользы пока не видно. Без результата все это только голые экономические теории.





- Лукашенко уже оптимистично заявил, что снижение цен на нефть из Саудовской Аравии открывает для Беларуси безграничные возможности.





- Безграничные возможности на самом деле ограничиваются логистикой. Правда состоит в том, что Саудовская Аравия резко снизила цены для европейских поставщиков и готова резко увеличить поставки нефти, по-моему, речь идет о поставках в Роттердам. Но Беларусь заинтересована в поставках нефти не в Роттердам, а на белорусские НПЗ. Сначала саудовскую нефть из Роттердама надо доставить до НПЗ: балтийским морем до Латвии, а далее - железнодорожным транспортом на заводы, что значительно удорожает эти поставки. Дешевая нефть в Роттердаме не означает столь же низкие цены при доставке на НПЗ. Чисто теоретически снижение цены в мире вроде и облегчает наши переговорные позиции, но только теоретически: на белорусских НПЗ нет саудовской нефти. А потому сложно говорить, что мы извлечем пользу от снижения мировых цен на нефть.





- Значит, для Беларуси в ближайшее время нефтяные перспективы не изменятся?





- Можно констатировать одно: все зависит от переговоров - с Россией, с Саудовской Аравией, с другими альтернативными источниками. Надо думать над удешевлением логистики через порты Балтики и Черного моря. Но белорусская нефтеперерабатывающая промышленность за 20 с лишним лет привыкла получать нефть только из России - со скидками, и о цене договариваются президенты. Как справятся наши специалисты с новыми вызовами - посмотрим.