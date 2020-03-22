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Для скупающих туалетную бумагу из-за коронавируса придумали термин
22.03.2020 21:04 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
В словаре английского сленга Urban Dictionary появился термин, обозначающий тех, кто не соблюдает меры предосторожности в связи с коронавирусной инфекцией в мире, и тех, кто паникует из-за эпидемии.
Это слово covidiot («ковидиот»), образованное путем слияния названия болезни COVID-19 и слова «идиот», передает
Одно из значений неологизма – люди, игнорирующие меры предосторожности в период пандемии. В словаре приводится пример употребления термина: «Этот ковидиот обнимает всех, кого видит».
В другом значении слово обозначает паникеров, скупающих различные товары, лишая соседей возможности их приобрести. «Ты видел этого ковидиота с 300 рулонами туалетной бумаги в тележке?» – приводится пример употребления термина.
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В словаре английского сленга Urban Dictionary появился термин, обозначающий тех, кто не соблюдает меры предосторожности в связи с коронавирусной инфекцией в мире, и тех,...
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