Елена Левченко: «Думаю, что будет развал Европейского союза. То, что происходит в мире сейчас — это исторический момент»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская баскетболистка Елена Левченко считает, что из-за коронавируса может случиться развал Европейского союза.

- Ты писала: возможно нам стоит покупать не маски, а имбирь, чеснок, шпинат, куркуму, цитрусовые, брокколи, красный перец и зеленый чай. Что из этого можно приготовить?

– Сейчас много информации, иногда голову просто сносит. Когда все это начиналось после Китая, меня очень удивило, что не поступало никакой позитивной информации. Много негатива – у людей появляется страх, тревожность. Мы не знаем, сколько это все продлится. Нужно уреплять иммунитет, делать что-то для здоровья. Нигде не было информации об этом. Я верю во все, что ты перечислил. Лекарства лекарствами, но мы знаем, что хороший иммунитет позволяет легче переносить это заболевание.

- Что будет после падения цен на нефть?

– Я думаю, что будет развал Европейского союза. То, что происходит в мире сейчас — это исторический момент. Посмотрите: медицинская система рухнула, все закрыли свои границы, и каждая страна разбирается со своими проблемами в одиночку. А что касается цен на нефть, то они еще больше упадут, – сказала Левченко в программе «Макаенка, 9» на канале «Беларусь 1».