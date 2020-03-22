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Наконец-то! В Беларуси будут проводить экспресс-тесты на коронавирус

22.03.2020 20:58 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экспресс-тесты на коронавирус COVID-19 планируется проводить в Беларуси. Об этом заместитель министра здравоохранения Елена Богдан сообщила в эфире телеканала СТВ в воскресенье.

"Китайская Народная Республика нам передает 1008 панелей для постановки экспресс-тестов. Поэтому в ближайшее время у нас будут и экспресс-тесты", – рассказала Богдан.

По словам замминистра здравоохранения, по последним данным в республике тесты на коронавирус  уже сделали более 19 тысяч человек. Время от тестирования до получения результата – от четырех часов до суток.

"Система абсолютно справляется. Если нам необходимо будет еще добавить какие-то лаборатории, на сегодняшний момент проработан вопрос резервных. Наши тесты проверены ВОЗ. Они получили высокий уровень достоверности, и мы можем быть абсолютно уверены в их качестве", – заверила представитель профильного ведомства.

Елена Богдан отметила также взаимодействие Беларуси с другими зарубежными коллегами: так, было несколько телемостов с коллегами из Китая и Италии. Кроме того, местные специалисты "много лет находятся в тесных научных контактах с представителями других стран", в рамках взаимодействия получают информацию и по коронавирусу.

"С учетом всего этого опыта была разработана инструкция по диагностике и ведению пациентов с коронавирусной инфекцией, начиная с бессимптомного носительства и заканчивая лечением, если это понадобится, тяжелых пневмоний с использованием дыхательного оборудования", – уточнила замминистра.

По словам Елены Богдан, сегодня в стране есть более 80 тысяч койко-мест для приема пациентов, часть мест может быть перепрофилирована для оказания помощи пациентам с коронавирусом. Кроме того, в стране более двух тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких и около полутора тысяч наркозно-дыхательных аппаратов. В фармацевтической сети созданы необходимые запасы лекарств - до четырех месяцев в случае разного развития ситуации.
 
 
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Экспресс-тесты на коронавирус COVID-19 планируется проводить в Беларуси. Об этом заместитель министра здравоохранения Елена Богдан сообщила в эфире телеканала СТВ в...
 
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